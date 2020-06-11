Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Караником готовность к возможной второй волне пандемии

В эти дни все чаще звучат мнения экспертов о том, что очередной вспышки миру не избежать. Так это или нет – покажет время. Но готовиться к возможной второй волне нужно обязательно и в соответствии с той схемой и тем путем, который страна выбрала в борьбе с пандемией еще в самом начале, уверен Президент.

Минздрав: необходимости в более жёстких ограничениях мы не видим

Уже после встречи, общаясь с журналистами, Владимир Караник рассказал о том, какие меры сегодня принимаются в стране и на что будет сделан акцент в работе.