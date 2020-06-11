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Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Караником готовность к возможной второй волне пандемии

11 июня 2020 13:38
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Новости Беларуси. Готовность Беларуси к возможной второй волне пандемии обсудили 11 июня на встрече Александра Лукашенко и министра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Караником готовность к возможной второй волне пандемии -1

В эти дни все чаще звучат мнения экспертов о том, что очередной вспышки миру не избежать. Так это или нет – покажет время. Но готовиться к возможной второй волне нужно обязательно и в соответствии с той схемой и тем путем, который страна выбрала в борьбе с пандемией еще в самом начале, уверен Президент.

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Уже после встречи, общаясь с журналистами, Владимир Караник рассказал о том, какие меры сегодня принимаются в стране и на что будет сделан акцент в работе.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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