Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку

В этом году у людей с нарушениями слуха появилась новая возможность – освоить профессию таксиста. Таких по стране уже больше 100!

Слава Гринюк работал слесарем, токарем, одним словом, мастер на все руки. А два года назад ушел в такси. Свободный график и возможность хорошо заработать вдохновили открыть свое дело. Теперь в его команде водители не только из Минска, но и из Речицы, Борисова, Мозыря и Бобруйска. В планах расширять «молчаливый сервис».

Вячеслав Гринюк, директор сервиса такси для водителей с нарушением слуха:

Желающих много, у нас идет первоначальное собеседование, в регионах по веб-камере общаемся. Переживали практически все, но после всяких объяснений, психологии, становятся более уверенными. Требования для всех одни: водительский стаж не менее трех лет, медсправка, испытательный срок.

Алина Сафронова рулит в Гомеле. Объясниться помогают блокнот и Viber, хотя молодежь все чаще радует и пытается общаться на жестовом языке. А вот для аудитории постарше слабослышащие до сих пор в диковинку. Но за любимым делом и новыми знакомствами время пролетает незаметно. Алина Сафронова, таксист:

Иногда просят личный номер, чтобы обратно забрать. Однажды пассажиры везли собаку под наркозом к ветеринару, огромная такая на заднем сиденье, и вдруг она проснулась, стала лаять, но за шерсть заплатили много.

Заказывать такси онлайн не новость. Но специально для неслышащих звуковой сигнал заменили на вибрацию. Приложение оповещает, что приедет «тихий водитель». Но зачастую люди пропускают это мимо ушей. За 2,5 года с Павлом Дубовиком случалось разное.

Павел Дубовик, таксист:

Женщина схватилась за сиденье, смотрю, начинаются схватки – ускорился, нарушал, за полчаса мы подъехали. Через 30 мин она родила девочку.

Что делать, если пассажир оказался неадекватным? Вячеслав Гринюк:

Мне сообщают водители по веб-камере, выручает круглосуточная служба приема сообщений для людей с нарушениями слуха. Дежурный оперативно звонит в милицию.

Новоиспеченные шоферы очень дорожат своей репутацией. По рейтингам они даже опережают слышащих водителей, потому что не отвлекаются на разговоры по телефону и не слушают музыку. А в Instagram частенько появляются рисунки и записки от благодарных пассажиров.

Вадим Гончаров, таксист:

Свое плохое настроение никогда не передаю пассажирам, всегда желаю хорошего дня, на 8 марта прилично наряжаюсь в честь праздника. Делаю комплименты, люблю радовать людей, купил гирлянду перед Новым годом и украшаю машину.

Сегодня трудоспособных людей с нарушением слуха свыше 5000 человек. Около 2000 работает на предприятиях Белорусского общества глухих и 1500 – в отечественных организациях. Уровень образования разный: от базового до магистратуры. Поэтому и спектр специальностей: от няни до программиста. Быть или не быть – каждый решает сам. Главное – развиваться в любимом деле!

Вячеслав Гринюк:

Мы бы хотели, чтобы нам разрешили получать категорию С – это микроатобусы. Павел Дубовик:

Свободен во времени, стал чаще общаться с дочкой, езжу к родителям в деревню, стало легче и веселее.