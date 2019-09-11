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Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку

11 сентября 2019 07:51
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В этом году у людей с нарушениями слуха появилась новая возможность – освоить профессию таксиста. Таких по стране уже больше 100!

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-1

Слава Гринюк работал слесарем, токарем, одним словом, мастер на все руки. А два года назад ушел в такси. Свободный график и возможность хорошо заработать вдохновили открыть свое дело. Теперь в его команде водители не только из Минска, но и из Речицы, Борисова, Мозыря и Бобруйска. В планах расширять «молчаливый сервис».

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-4

Вячеслав Гринюк, директор сервиса такси для водителей с нарушением слуха:
Желающих много, у нас идет первоначальное собеседование, в регионах по веб-камере общаемся. Переживали практически все, но после всяких объяснений, психологии, становятся более уверенными. Требования для всех одни: водительский стаж не менее трех лет, медсправка, испытательный срок.

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-7

Алина Сафронова рулит в Гомеле. Объясниться помогают блокнот и Viber, хотя молодежь все чаще радует и пытается общаться на жестовом языке. А вот для аудитории постарше слабослышащие до сих пор в диковинку. Но за любимым делом и новыми знакомствами время пролетает незаметно.

Алина Сафронова, таксист:
Иногда просят личный номер, чтобы обратно забрать. Однажды пассажиры везли собаку под наркозом к ветеринару, огромная такая на заднем сиденье, и вдруг она проснулась, стала лаять, но за шерсть заплатили много.

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-10

Заказывать такси онлайн не новость. Но специально для неслышащих звуковой сигнал заменили на вибрацию. Приложение оповещает, что приедет «тихий водитель». Но зачастую люди пропускают это мимо ушей. За 2,5 года с Павлом Дубовиком случалось разное.

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-13

Павел Дубовик, таксист:
Женщина схватилась за сиденье, смотрю, начинаются схватки ускорился, нарушал, за полчаса мы подъехали. Через 30 мин она родила девочку.

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-16

Что делать, если пассажир оказался неадекватным?

Вячеслав Гринюк:
Мне сообщают водители по веб-камере, выручает круглосуточная служба приема сообщений для людей с нарушениями слуха. Дежурный оперативно звонит в милицию.

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-19

Новоиспеченные шоферы очень дорожат своей репутацией. По рейтингам они даже опережают слышащих водителей, потому что не отвлекаются на разговоры по телефону и не слушают музыку. А в Instagram частенько появляются рисунки и записки от благодарных пассажиров.

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-22

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-24

Вадим Гончаров, таксист:
Свое плохое настроение никогда не передаю пассажирам, всегда желаю хорошего дня, на 8 марта прилично наряжаюсь в честь праздника. Делаю комплименты, люблю радовать людей, купил гирлянду перед Новым годом и украшаю машину.

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-27

Сегодня трудоспособных людей с нарушением слуха свыше 5000 человек. Около 2000 работает на предприятиях Белорусского общества глухих и 1500 – в отечественных организациях. Уровень образования разный: от базового до магистратуры. Поэтому и спектр специальностей: от няни до программиста. Быть или не быть – каждый решает сам. Главное – развиваться в любимом деле!

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-30

Вячеслав Гринюк:
Мы бы хотели, чтобы нам разрешили получать категорию С это микроатобусы.

Павел Дубовик:
Свободен во времени, стал чаще общаться с дочкой, езжу к родителям в деревню, стало легче и веселее.

Хотите проехать в такси в тишине? Эти водители не болтают по телефону и не слушают музыку-33

Алина Сафронова:
Я стала более свободно общаться со слышащими. Менее ущемленной себя чувствую, это меня стимулирует!

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Фотофакт # Автомобили

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