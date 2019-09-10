«Познай Беларусь». Студентов из Китая научили создавать белорусские обереги

Новости Беларуси. «Познай Беларусь». Образовательный проект под таким названием открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году с традициями и культурой нашей страны приехала познакомиться молодёжь из Китая. Это студенты и преподаватели, которые начали изучать белорусский язык. А сегодня они постигли азы плетения оберегов из нитей.