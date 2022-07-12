Хотела видеть сад из окон дома. Чья усадьба победила в конкурсе на лучшее сельское подворье в Дзержинском районе?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе подвели итоги конкурса на лучшее сельское подворье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Дзержинском районе подвели итоги конкурса на лучшее сельское подворье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первое место у семьи Хоменко из деревни Невеличи. Дмитрий Леонидович и Марина Владимировна вот уже 14 лет благоустраивают свой участок. Здесь и яблоневый сад, и огород, и многочисленные клумбы с цветами, а также экзотические деревья.
В гостях у семьи побывала Алеся Иванова.
Марина Хоменко:
Я всегда хотела сделать свою усадьбу очень уютной. Мое детство прошло с мамой на большом огороде. Большой домик окнами в сад. Такая же мечта была и моя.
Алеся Иванова, корреспондент:
Отдельное место на территории усадьбы семьи Хоменко занимают цветочные клумбы. Здесь растут лилии, ирисы, лаванда, петуньи и, конечно, розы. Сорта самые разные – парковые, плетистые и чайные.
Марина Хоменко:
Розы, конечно, требуют ухода. Это подкормка, обработка от болезней и укрытие во время зимнего периода.
Марина Хоменко:
Вот эта зона – зона огорода. Это все, что нужно для еды своей натуральной, чтобы не покупать на рынке. Здесь у меня лук и фасоль, кукуруза. Внучка очень любит кукурузу.
Алеся Иванова:
Расскажи, как ты проводишь лето у бабушки?
Евгения Хоменко:
Хорошо. Иногда с друзьями купаюсь, когда хорошая погода. Больше всего провожу время в своем домике – своей беседке.
Алеся Иванова:
На качелях любишь кататься?
Евгения Хоменко:
Да.
Марина Хоменко:
Это моя мечта – я хотела видеть сад из окон моего дома. В этом мне помогли. Муж, меня поддержали сыновья, которые много помогают по уходу за этой усадьбой. У меня много сортов яблок. Здесь Антоновка, Малиновка, Антей.
Дмитрий Хоменко:
Сад требует постоянного ухода, начиная с зимы до самой осени.
Марина Хоменко:
Это грецкий орех. Тоже хотелось, чтобы были. Конечно, не ожидала, что он будет плодоносить в наших краях, но получилось. Уже второй год он дает плоды.
Алеся Иванова:
Еще одна мечта детства – собственный виноград. Недавно хозяева высадили 9 кустов. Установили шпалеры для поддержки виноградной лозы. В будущем здесь будет живая изгородь, которая разделит на две части сад и огород.
Марина Хоменко:
Прихожу с работу уставшая. Ответственная работа. Но зайду в огород и все неурядицы забываются. Мы приехали в дом, который был полностью не достроен – только коробка и все. Посадили сначала огород, потом – сад. Постепенно за 14 лет добавлялось каждый год все понемножку. Хотелось бы построить баню с большой красивой беседкой. Это моя мечта.