Хотела видеть сад из окон дома. Чья усадьба победила в конкурсе на лучшее сельское подворье в Дзержинском районе?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе подвели итоги конкурса на лучшее сельское подворье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первое место у семьи Хоменко из деревни Невеличи. Дмитрий Леонидович и Марина Владимировна вот уже 14 лет благоустраивают свой участок. Здесь и яблоневый сад, и огород, и многочисленные клумбы с цветами, а также экзотические деревья. В гостях у семьи побывала Алеся Иванова.

Марина Хоменко:

Я всегда хотела сделать свою усадьбу очень уютной. Мое детство прошло с мамой на большом огороде. Большой домик окнами в сад. Такая же мечта была и моя.

Алеся Иванова, корреспондент:

Отдельное место на территории усадьбы семьи Хоменко занимают цветочные клумбы. Здесь растут лилии, ирисы, лаванда, петуньи и, конечно, розы. Сорта самые разные – парковые, плетистые и чайные.

Марина Хоменко:

Розы, конечно, требуют ухода. Это подкормка, обработка от болезней и укрытие во время зимнего периода.

Марина Хоменко:

Вот эта зона – зона огорода. Это все, что нужно для еды своей натуральной, чтобы не покупать на рынке. Здесь у меня лук и фасоль, кукуруза. Внучка очень любит кукурузу. Алеся Иванова:

Расскажи, как ты проводишь лето у бабушки?

Евгения Хоменко:

Хорошо. Иногда с друзьями купаюсь, когда хорошая погода. Больше всего провожу время в своем домике – своей беседке. Алеся Иванова:

На качелях любишь кататься? Евгения Хоменко:

Да.

Марина Хоменко:

Это моя мечта – я хотела видеть сад из окон моего дома. В этом мне помогли. Муж, меня поддержали сыновья, которые много помогают по уходу за этой усадьбой. У меня много сортов яблок. Здесь Антоновка, Малиновка, Антей.

Дмитрий Хоменко:

Сад требует постоянного ухода, начиная с зимы до самой осени.

Марина Хоменко:

Это грецкий орех. Тоже хотелось, чтобы были. Конечно, не ожидала, что он будет плодоносить в наших краях, но получилось. Уже второй год он дает плоды.

Алеся Иванова:

Еще одна мечта детства – собственный виноград. Недавно хозяева высадили 9 кустов. Установили шпалеры для поддержки виноградной лозы. В будущем здесь будет живая изгородь, которая разделит на две части сад и огород.