Алёна Родовская: «Для белорусской пятой колонны, оказалось, нет ничего страшнее, чем лишиться бюджетных денег»

Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

Июль традиционно богат на события культурные: фестивали, праздники и концерты. Это дает возможность окунуться в атмосферу своих истинных народных традиций, сплести венок дружбы и ощутить в полной мере – мы умеем трудиться, умеем и отдыхать. И если посмотреть со стороны, если вычеркнуть из жизни события 2020 года, то внешне ничего не изменилось. Но изменилось внутри. Беларусь формирует новые смыслы, происходит глобальная перепрошивка во всех сферах. Политика и культура – в особенности, шоу-бизнес – сегодня связаны неразрывно. Давайте вспомним, кто был у всех на устах в 2020-м? А где они сегодня? Кто о них вспоминает? Одно дело ругать власть, а совсем другое – зарабатывать деньги благодаря этой власти. Как показывает время, жить на широкую ногу в Европе не получается, там нет на них спроса. Они никогда не устроятся так, как это было здесь. Потому что основной зритель остался в Беларуси. Наша сфера культуры устроена по-другому, нежели сравнивать с Украиной, где продюсерские центры мало зависят от госзаказа. Или Россию – страна большая, и гастрольные туры окупают любые вложения. И для белорусской пятой колонны, оказалось, нет ничего страшнее, чем лишиться бюджетных денег. Любой артист вам скажет – только госконцерты, только эфир телеканалов, радио дает возможность о себе заявить и раскрутиться. Да, так устроена наша страна. Алена Родовская:

Когда эта пятая колонна проклинала власть по чем стоит, они не задумывались о таких понятиях, как благодарность государству за поддержку, за то, что имя они себе сделали, карьеру благодаря государству. Сегодня перед многими выбор – покаяться либо влачить неопределенное существование. Насколько принципиальная их позиция сейчас? Как поверить им? Хочу показать вам фрагмент моего интервью с Анной Трубецкой, которая представит Беларусь на «Славянском базаре». Юная, смелая девочка сказала о покаянии так.

Анна Трубецкая:

Ты сначала на телевизор сходи, на первый канал, в топовую программу, в прямой эфир. И извинись перед всей страной. Хотите извиниться – извинитесь, но не надо проситься тихонечко у кабинетов: возьмите назад. Алена Родовская:

Связи, знакомства. Давайте закроем глаза и сделаем вид, что ничего не было. Анна Трубецкая:

Да. То есть тогда можно было на всю страну ходить и говорить. Прямые эфиры записывать и вещать. А сейчас тихонечко проситься назад. Это не честно, вот такую игру я не поддерживаю. Такую. Не хочу выражаться. Алена Родовская:

Это фальшиво. Анна Трубецкая:

Это фальшь. Это самое подходящее слово из всех литературных возможных.