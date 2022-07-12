Алёна Родовская: «Для белорусской пятой колонны, оказалось, нет ничего страшнее, чем лишиться бюджетных денег»

Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
Июль традиционно богат на события культурные: фестивали, праздники и концерты. Это дает возможность окунуться в атмосферу своих истинных народных традиций, сплести венок дружбы и ощутить в полной мере – мы умеем трудиться, умеем и отдыхать. И если посмотреть со стороны, если вычеркнуть из жизни события 2020 года, то внешне ничего не изменилось. Но изменилось внутри. Беларусь формирует новые смыслы, происходит глобальная перепрошивка во всех сферах. Политика и культура – в особенности, шоу-бизнес – сегодня связаны неразрывно. Давайте вспомним, кто был у всех на устах в 2020-м? А где они сегодня? Кто о них вспоминает? Одно дело ругать власть, а совсем другое – зарабатывать деньги благодаря этой власти.
Как показывает время, жить на широкую ногу в Европе не получается, там нет на них спроса. Они никогда не устроятся так, как это было здесь. Потому что основной зритель остался в Беларуси. Наша сфера культуры устроена по-другому, нежели сравнивать с Украиной, где продюсерские центры мало зависят от госзаказа. Или Россию – страна большая, и гастрольные туры окупают любые вложения. И для белорусской пятой колонны, оказалось, нет ничего страшнее, чем лишиться бюджетных денег. Любой артист вам скажет – только госконцерты, только эфир телеканалов, радио дает возможность о себе заявить и раскрутиться. Да, так устроена наша страна.
Алена Родовская:
Когда эта пятая колонна проклинала власть по чем стоит, они не задумывались о таких понятиях, как благодарность государству за поддержку, за то, что имя они себе сделали, карьеру благодаря государству. Сегодня перед многими выбор – покаяться либо влачить неопределенное существование. Насколько принципиальная их позиция сейчас? Как поверить им? Хочу показать вам фрагмент моего интервью с Анной Трубецкой, которая представит Беларусь на «Славянском базаре». Юная, смелая девочка сказала о покаянии так.
Анна Трубецкая:
Ты сначала на телевизор сходи, на первый канал, в топовую программу, в прямой эфир. И извинись перед всей страной. Хотите извиниться – извинитесь, но не надо проситься тихонечко у кабинетов: возьмите назад.
Алена Родовская:
Связи, знакомства. Давайте закроем глаза и сделаем вид, что ничего не было.
Анна Трубецкая:
Да. То есть тогда можно было на всю страну ходить и говорить. Прямые эфиры записывать и вещать. А сейчас тихонечко проситься назад. Это не честно, вот такую игру я не поддерживаю. Такую. Не хочу выражаться.
Алена Родовская:
Это фальшиво.
Анна Трубецкая:
Это фальшь. Это самое подходящее слово из всех литературных возможных.
Алена Родовская:
Ирония судьбы состоит в том, что культура изменилась только к лучшему. Эти встряски открыли окно возможностей для новых режиссеров, исполнителей. Но главным сегодня был и остается зритель, который не терпит фальши, искусственный подогрев интереса публики на политические темы не работает – у нашего общества есть только один вопрос к артистам. В непростой период нужно нечто большее, нежели ваши хиты. Вы ошиблись во мнении о своей публике. И рассчитывать на то, что кто-то купит билет на концерт того, чьи политические взгляды не совпадают? Сегодня такие артисты – люди без родины, беспринципные и неблагодарные.
Многие же увидели выступление «Би-2» перед футбольным матчем? Может, и освистали их зрители за флаг «Спартака», но мне, как и многим другим, показалось, что именно за их политическую позицию. И как бы ни любили их песни, есть вещи, которые не прощаются. В нашем обществе, российском произошла культурная революция. И это, повторяю, пошло на пользу. Побеждает в этом противостоянии та сторона, которая покажет свое единство. Дорога молодым, талантливым, патриотичным ребятам, которые четко сознают – только здесь, на своей земле, они нужны, чтобы состояться как личность, как артист и профессионал, именно тут надо создавать и творить.
Алена Родовская:
Государству тоже сегодня нужны новые люди. Люди идейные. Те, которые не оглядываются назад. И возвращаемся к тому, из чего начали. По-прежнему, главное материальное – гарантия и поддержка государства по всем сферам. Главное нематериальное – осознание своей позиции и честность к зрителю. Время продажных и беспринципных людей закончилось.