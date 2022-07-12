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Ольга Шпилевская стала председателем Белорусского союза женщин

12 июля 2022 13:05
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Новости Беларуси. У Белорусского союза женщин новый председатель. Ольгу Шпилевскую избрали на заседании правления. На нем также подводят итоги работы за последние два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шпилевская стала председателем Белорусского союза женщин-1

В 2021-м, например, общественное объединение пополнили 6,5 тысячи новых активисток. Белорусский союз женщин на протяжении трех десятилетий – самая многочисленная женская организация страны, которая реализует многочисленные проекты, полезные семьям, обществу и государству.  

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Шпилевская # Фотофакт

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