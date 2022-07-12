Планируют нанести порядка 30 муралов. Изображения каких краснокнижных животных появились на зданиях в Фаниполе?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе приступили к украшению многоэтажных жилых домов изображениями редких видов животных, птиц и растений, которые занесены в Красную книгу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект призван обратить внимание жителей на проблемы экологии, а также сохранения флоры и фауны Беларуси и необходимости бережного отношения к экосистеме.

Первый мурал появился в Фаниполе. Белая лазоревка – певчая птица семейства синицевых – теперь украшает одну из многоэтажек по улице Зеленой. А на соседнем доме разместилась орешниковая соня – млекопитающее отряда грызунов. В выборе изображений для эскизов приняли участие местные жители района. Проект поддержали представители местной власти, а также территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Денис Прокопчик, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

Программа, которой сейчас мы занимаемся, будет посвящена только животным-краснокнижникам с целью популяризации животных и ознакомлению населения с теми исчезающими видами, которые у нас есть в республике. Животные красивые получаются, очень яркие. Мы стараемся сделать их, вписать более реалистично, чтобы не испортить фасад дома. И, вместе с тем, чтобы это было интересно и познавательно как для детей, так и для взрослых.