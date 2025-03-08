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День весны, счастья и улыбок – что белоруски думают о значении праздника 8 Марта?

08 марта 2025 17:05
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Клара Цеткин, Роза Люксембург – имена немецких революционерок у большинства белорусов, конечно, ассоциируются с названиями улиц, переулков и площадей. По всей Беларуси немало таких топонимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День весны, счастья и улыбок – что белоруски думают о значении праздника 8 Марта?-2

Не исключение и двухмиллионный Минск, в центре которого есть даже площадь имени 8 Марта. В сердце города – вечная весна. Она расположена в окрестностях станции метро «Немига» на живописном берегу Свислочи. Старейшая площадь столицы была названа в честь Международного женского дня 94 года назад.

Локация – излюбленное место для прогулок молодых пар. Еще одно подтверждение современного, теплого и романтичного значения праздника, который своими корнями уходит в историю.

День весны, счастья и улыбок – что белоруски думают о значении праздника 8 Марта?-4

Изначально это была борьба за права женщин. Изначально был негативный окрас этого дня, сейчас он более позитивный стал.

День весны, счастья и улыбок – что белоруски думают о значении праздника 8 Марта?-6

День весны, день счастья, радости, любви, света, добра, чудес, волшебства.

День прекрасных женщин. Весна, улыбки, солнце.

День весны, счастья и улыбок – что белоруски думают о значении праздника 8 Марта?-8

Это праздник, счастье, радость, улыбки девушек. Так прекрасно, когда ходят и девушки, и парни с букетами. Уже вчера начали все ходить счастливые и сказочные.

День весны, счастья и улыбок – что белоруски думают о значении праздника 8 Марта?-10

Все женщины должны радоваться жизни. Но получается, что один день, но на самом деле нет, мы каждый день радуемся жизни. Но в этот день особенно. Потому что наши мужчины нас поздравляют с этим праздником.

День защитников отечества, праздник 8 Марта – на рубеже зимнего и весеннего сезонов. А еще День матери, отца и неделя родительской любви в разгар осени. Все эти, безусловно, любимые белорусами праздники вписываются в единый пазл современного белорусского государства, где с уважением относятся и ценят семейные традиции.

# 8 Марта

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