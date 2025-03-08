День весны, счастья и улыбок – что белоруски думают о значении праздника 8 Марта?

Клара Цеткин, Роза Люксембург – имена немецких революционерок у большинства белорусов, конечно, ассоциируются с названиями улиц, переулков и площадей. По всей Беларуси немало таких топонимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не исключение и двухмиллионный Минск, в центре которого есть даже площадь имени 8 Марта. В сердце города – вечная весна. Она расположена в окрестностях станции метро «Немига» на живописном берегу Свислочи. Старейшая площадь столицы была названа в честь Международного женского дня 94 года назад. Локация – излюбленное место для прогулок молодых пар. Еще одно подтверждение современного, теплого и романтичного значения праздника, который своими корнями уходит в историю.

Изначально это была борьба за права женщин. Изначально был негативный окрас этого дня, сейчас он более позитивный стал.

День весны, день счастья, радости, любви, света, добра, чудес, волшебства. День прекрасных женщин. Весна, улыбки, солнце.

Это праздник, счастье, радость, улыбки девушек. Так прекрасно, когда ходят и девушки, и парни с букетами. Уже вчера начали все ходить счастливые и сказочные.