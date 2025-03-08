К нам этот праздник пришёл из Европы. Кто придумал 8 Марта?

Как появился праздник, в чем его суть и каков портрет современной белоруски, смотрите в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

8 Марта мир отмечает уже больше века. Он появился как День солидарности женщин в борьбе за равноправие. Со временем смысловое наполнение праздника кардинально изменилось. Сегодня этот день ассоциируется в первую очередь с весной, красотой и женственностью.

Это кадры кастрюльного бунта. В начале прошлого века волна подобных демонстраций захватила буквально полмира. Миллионы женщин в Америке и Европе выходили на улицы, требуя достойных зарплат, приемлемых условий труда и права голоса. Они дали начало масштабному движению за равные права. Долгие годы их мнение игнорировали, но в конце концов требования, как все-таки оказалось, не слабого пола были услышаны.

Алина Мычко, корреспондент: В 1910 году на международной конференции Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать День солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. Ее идею поддержали представители 17 стран. Так и появился праздник. Однако официально ООН провозгласила 8 Марта Международным женским днем только в 1975 году.

К нам этот праздник пришел из Европы. Сегодня День солидарности женщин в борьбе за равноправие отмечают на всем пространстве СНГ и далеко за его пределами. А вот на Западе 8 Марта помнили недолго. А со временем акценты и вовсе сместились.

Подмена традиционных ценностей, распространение движения ЛГБТ, другое и чуждое нормальному миру прочтение понятий «материнства» и «отцовства». Разве может идти речь о равноправии, когда и само слово «женщина» в Европе не так уж однозначно? Американские и европейские феминистки стали в один ряд с представителями меньшинств.

И пока на Западе пытались деформировать общественное сознание, нормальный мир создавал условия для самореализации прекрасной половины человечества.