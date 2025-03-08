Эффективность ЭКО при второй бесплатной попытке возрастёт до 60% – медики

В Беларуси поддержка материнства и детства – один из главных государственных приоритетов. И с этим фактом едва ли кто-то может поспорить в мировом масштабе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси поддержка материнства и детства – один из главных государственных приоритетов. И с этим фактом едва ли кто-то может поспорить в мировом масштабе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не просто красивые слова, а вопрос национальной безопасности. Ведь едва ли нужно пояснять причинно-следственную связь между, например, рождаемостью здесь и сейчас и перспективами страны в ближайшем будущем. А потому в достижении цели Беларусь на государственном уровне использует сразу несколько действенных механизмов.
Во-первых, конечно, наш фирменный и весьма популярный семейный капитал. С 2015 года, если помните, на новогодние праздники пришлась его премьера, более 140 тысяч многодетных белорусских семей воспользовались этой удобной опцией. А с 1 января 2025 года размер этих выплат увеличился и составляет более 33 тысяч рублей. Отличный вариант решить, например, квартирный вопрос или потратить деньги на обучение.
Во-вторых, безусловно, в этом перечне социальных бонусов от государства – одна бесплатная попытка ЭКО для тех пар, к которым аист по тем или иным причинам не спешит. Подчеркнем, это бесплатно для будущих родителей, а вот государству проведение такой высокотехнологичной процедуры только в минувшем году обошлось в почти 6 миллионов рублей.
И вот благодаря этому в 2024-м более полутысячи белорусских пар услышали заветное «Вы станете родителями». Сейчас, кстати, обсуждается возможность и второй бесплатной попытки. Как отмечают специалисты, в этом случае эффективность возрастает до 60 %.
Один из самых продолжительных в мире отпусков по уходу за ребенком, максимально доступная система дошкольного образования и воспитания. Здесь можно продолжать загибать пальцы. И все это в пользу того, что в нашей стране на самых маленьких белорусов, а значит, и семьи, где ценят детский смех, не жалеют сил и средств.