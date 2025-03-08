Прямой эфир

Эффективность ЭКО при второй бесплатной попытке возрастёт до 60% – медики

08 марта 2025 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси поддержка материнства и детства – один из главных государственных приоритетов. И с этим фактом едва ли кто-то может поспорить в мировом масштабе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффективность ЭКО при второй бесплатной попытке возрастёт до 60% – медики-2

Это не просто красивые слова, а вопрос национальной безопасности. Ведь едва ли нужно пояснять причинно-следственную связь между, например, рождаемостью здесь и сейчас и перспективами страны в ближайшем будущем. А потому в достижении цели Беларусь на государственном уровне использует сразу несколько действенных механизмов.

Во-первых, конечно, наш фирменный и весьма популярный семейный капитал. С 2015 года, если помните, на новогодние праздники пришлась его премьера, более 140 тысяч многодетных белорусских семей воспользовались этой удобной опцией. А с 1 января 2025 года размер этих выплат увеличился и составляет более 33 тысяч рублей. Отличный вариант решить, например, квартирный вопрос или потратить деньги на обучение.

Эффективность ЭКО при второй бесплатной попытке возрастёт до 60% – медики-4

Во-вторых, безусловно, в этом перечне социальных бонусов от государства – одна бесплатная попытка ЭКО для тех пар, к которым аист по тем или иным причинам не спешит. Подчеркнем, это бесплатно для будущих родителей, а вот государству проведение такой высокотехнологичной процедуры только в минувшем году обошлось в почти 6 миллионов рублей. 

И вот благодаря этому в 2024-м более полутысячи белорусских пар услышали заветное «Вы станете родителями». Сейчас, кстати, обсуждается возможность и второй бесплатной попытки. Как отмечают специалисты, в этом случае эффективность возрастает до 60 %.

Один из самых продолжительных в мире отпусков по уходу за ребенком, максимально доступная система дошкольного образования и воспитания. Здесь можно продолжать загибать пальцы. И все это в пользу того, что в нашей стране на самых маленьких белорусов, а значит, и семьи, где ценят детский смех, не жалеют сил и средств.

# Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Когда наступит мир в Украине и новые лица в правительстве. Анонс «Недели» на СТВ
08 марта 2025 16:59

Когда наступит мир в Украине и новые лица в правительстве. Анонс «Недели» на СТВ

Белорусы смогут избираться в органы местного самоуправления России
08 марта 2025 16:58

Белорусы смогут избираться в органы местного самоуправления России

Интервью Лукашенко блогеру Марио Науфалу на платформе Х посмотрели свыше 5,5 млн пользователей
08 марта 2025 16:57

Интервью Лукашенко блогеру Марио Науфалу на платформе Х посмотрели свыше 5,5 млн пользователей