Эффективность ЭКО при второй бесплатной попытке возрастёт до 60% – медики

В Беларуси поддержка материнства и детства – один из главных государственных приоритетов. И с этим фактом едва ли кто-то может поспорить в мировом масштабе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не просто красивые слова, а вопрос национальной безопасности. Ведь едва ли нужно пояснять причинно-следственную связь между, например, рождаемостью здесь и сейчас и перспективами страны в ближайшем будущем. А потому в достижении цели Беларусь на государственном уровне использует сразу несколько действенных механизмов. Во-первых, конечно, наш фирменный и весьма популярный семейный капитал. С 2015 года, если помните, на новогодние праздники пришлась его премьера, более 140 тысяч многодетных белорусских семей воспользовались этой удобной опцией. А с 1 января 2025 года размер этих выплат увеличился и составляет более 33 тысяч рублей. Отличный вариант решить, например, квартирный вопрос или потратить деньги на обучение.