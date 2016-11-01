Белорусский государственный медицинский университет отмечает 95-летие

Новости Беларуси. 95 лет здесь растят детей Гиппократа. Медицинский университет 1 ноября отмечает юбилей. Этот праздник альма-матер считают своим тысячи белорусских врачей, которых подготовил ВУЗ и которые сегодня поднимают на новый уровень отечественную медицину.

С 95-летием коллектив медуниверситета поздравил Президент Беларуси.

В поздравлении говорится, что за прошедшие десятилетия университет завоевал статус авторитетного центра медицинского образования, науки, лечебной и профилактической деятельности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.