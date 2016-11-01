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Белорусский государственный медицинский университет отмечает 95-летие

01 ноября 2016 07:21
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Новости Беларуси. 95 лет здесь растят детей Гиппократа. Медицинский университет 1 ноября отмечает юбилей. Этот праздник альма-матер считают своим тысячи белорусских врачей, которых подготовил ВУЗ и которые сегодня поднимают на новый уровень отечественную медицину.

С 95-летием коллектив медуниверситета поздравил Президент Беларуси.

В поздравлении говорится, что за прошедшие десятилетия университет завоевал статус авторитетного центра медицинского образования, науки, лечебной и профилактической деятельности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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