СБ Украины: борт «Белавиа» вернули в аэропорт «Жуляны», чтобы убедиться в отсутствии угрозы национальной безопасности

Новости Беларуси. МИД Беларуси требует извинений за принудительный возврат борта Белавиа. В дипломатическом ведомстве нашей страны вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну за действия компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского самолета.

Накануне вечером авиалайнер развернули в воздухе без объяснения причин. Судно авиакомпании «Белавиа» совершало рейс Киев-Минск. Борту оставалось пятьдесят километров до белорусского воздушного пространства. Однако по требованию службы безопасности Украины лайнер отправили в киевский аэропорт «Жуляны».

В противном случае в воздух для перехвата были готовы подняться истребители.

В свою очередь, руководитель аппарата службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что самолет вернули, чтобы убедиться в отсутствии угрозы национальной безопасности.

После возвращения самолета в украинскую столицу с рейса сняли гражданина Армении. Затем лайнер, на борту которого находились почти 150 человек, снова отправился по намеченному маршруту в Минск.

Кстати, задержанного отпустили, и он улетел в белорусскую столицу другим рейсом.

На личной странице в соцсетях мужчина написал, что все подробности инцидента он сообщит после общения с юристами.

А вот «Белавиа» намерена требовать денежную компенсацию у центра управления воздушным движением Украины за расходы, связанные с возвратом судна, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.