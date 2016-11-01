Пособия на детей до 3 лет увеличены с ноября

Новости Беларуси. 1 ноября вырастет пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Изменение связано с увеличением размера среднемесячной зарплаты за 3 квартал. Она составила без малого 744 рубля.

Таким образом,

на первого ребенка матери получат 35% от средней зарплаты или 260 рублей. На второго и последующих – 40% или 297 рублей. Пособие на детей-инвалидов до 3 лет составит без малого 335 рублей.

Напомним, это шестое по счету увеличение пособия в текущем году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.