Угроза применения боевой авиации была: МИД располагает расшифровкой переговоров экипажа «Белавиа» с украинским диспетчером

Новости Беларуси. Пилотам «Белавиа» все-таки угрожали боевой авиацией в случае невыполнения команды диспетчера. Речь о белорусском боинге, который летел рейсом Киев – Минск 21 октября.

Напомним, в воздухе, когда самолету оставалось 50 километров до границы, экипажу поступила команды вернуться в аэропорт Жуляны.

Внешнеполитическое ведомство нашей страны располагает расшифровкой переговоров и обещает обнародовать документ, если от украинской стороны и впредь не будет реакции.

Ранее МИД Беларуси потребовал официальных извинений от Украины, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

В этом документе имеются четкие заявления об угрозе применения боевой авиации в случае, если самолет не развернется и не прибудет обратно в Киев. Из этого разговора также абсолютно четко понятно, что данные слова – это не инициатива диспетчера, а указано конкретное ведомство, отдававшее соответствующие команды.