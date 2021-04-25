Эксперты, политики и гости со своими личными историями. Ток-шоу «По существу»: трагедия на ЧАЭС спустя 35 лет

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить по существу. Таково название ток-шоу, которое выйдет на нашем телеканале в понедельник, 26 апреля, в 18:30, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В прямом эфире на одной площадке соберутся эксперты, политики, депутаты, гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Но есть и те, кто использует ту трагедию во имя политических амбиций, кто не брезгует превратить ее в бренд под своими знаменами.