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Эксперты, политики и гости со своими личными историями. Ток-шоу «По существу»: трагедия на ЧАЭС спустя 35 лет

25 апреля 2021 17:52
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Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить по существу. Таково название ток-шоу, которое выйдет на нашем телеканале в понедельник, 26 апреля, в 18:30, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эксперты, политики и гости со своими личными историями. Ток-шоу «По существу»: трагедия на ЧАЭС спустя 35 лет-1

В прямом эфире на одной площадке соберутся эксперты, политики, депутаты, гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Эксперты, политики и гости со своими личными историями. Ток-шоу «По существу»: трагедия на ЧАЭС спустя 35 лет-4

Но есть и те, кто использует ту трагедию во имя политических амбиций, кто не брезгует превратить ее в бренд под своими знаменами.

Эксперты, политики и гости со своими личными историями. Ток-шоу «По существу»: трагедия на ЧАЭС спустя 35 лет-7

Ведущие ток-шоу Кирилл Казаков и Алена Сырова зададут острые вопросы. Смотрите ток-шоу «По существу» 26 апреля в 18:30 на телеканале СТВ.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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