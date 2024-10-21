Лукашенко: где только возможно и невозможно, мы должны строить дороги с бетонным покрытием!

Главное понимать, что все это большие деньги и большие траты бюджета, на который работает вся страна. Президент требует, чтобы вложения были максимально эффективными, а не пришлось раз в сезон латать ямы.

Новая рабочая неделя Президента началась с обсуждения вопросов развития сети автодорог страны. Крупные магистрали, которые обеспечивают связь с Минском и областными центрами, у нас есть, поэтому 21 октября акцент глава государства делает на дорогах, которые ведут к городам-спутникам белорусской столицы. Это в том числе и одно из решений перенаселения Минска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там, где только возможно и невозможно, мы должны строить дороги с бетонным покрытием. Бетон есть бетон. Вот я каждый день езжу по этой Логойской трассе. Да, она там трещины уже дала. Она более 50 лет эксплуатируется. Дала трещины. Мы их заделали, и нормально. Когда-то ты предлагал ее переложить там. Я не согласился, но вот уже прошло лет 10, и она в таком состоянии, что можно проехать, где нужно подремонтировать.

В этом году, я смотрю, вы там подремонтировали, туда до Хатыни не стало с задачей, я так понимаю, что этот вопрос решен, ну и потом. 10-15 %, мы договаривались, цемента мы будем использовать на дороге. Ну, все для этого есть. Поэтому в этой программе отдельной просто или красной, красными буквами должно быть определено строительство бетонных дорог. Как мы с тобой строили вторую кольцевую? Надо, не надо. А сегодня без второй кольцевой тяжело бы нам было. Вот я утром сегодня ехал, уже какой-то напряженный трафик по первой кольцевой дороге. Рано утром, когда люди едут все на работу. Вот, пожалуйста, кольцевая дорога. Хорошая разгрузка. И притом бетонная. Я смотрю качество. Неплохо держится она.

Тем более, что у нас и оборудование, и соответствующие ей компетенции есть. Министр транспорта и коммуникации рассказал, что уже в планах есть сделать выезды из города в бетонном покрытии.