Хоменко: в основе устойчивого развития любого государства лежит мирное существование

На повестке – выборы Президента Республики Беларусь. О главном общественно-политическом событии нашей страны и почему сила белорусского народа в единстве, рассказали в программе «Сенат» на СТВ.

26 января проходит важнейшая политическая кампания года – выборы Президента Беларуси. Сенаторы приняли активное участие в электоральном марафоне. Было проведено множество встреч с гражданами и трудовыми коллективами, состоялось общение на диалоговых площадках. Председатель Совета Республики, участвуя в мероприятиях, постоянно подчеркивала исключительную важность участия в выборах и их значение для судьбы нашей страны. 21 января начался этап досрочного голосования. Одним из первых отдал свой голос заместитель председателя Совета Республики, отметив успехи страны в настоящем и уверенность в будущем.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Беларуси:

В основе устойчивого развития любого государства лежит мирное существование. Если нет мира, если в воздухе пахнет войной, если вдруг, не дай бог, она началась, не может быть устойчивого развития. И пример белорусской внешней политики, пример внутреннего единства нашего народа говорит о том, что во главу мы ставим мир. Посмотрите, сколько сделано за последние годы, буквально за последние месяцы, какие объекты открыты в нашей стране. Это объекты промышленности, спортивные объекты, объекты здравоохранения. Вот это и есть устойчивое развитие, когда государство не на словах, а на деле заботится о своих гражданах.

Интерес к нашим выборам весьма велик. Сегодня на избирательных участках в работе наших избирательных комиссий непосредственно принимают участие более 470 наблюдателей из самых различных стран мира. Не секрет и то, что словосочетание Республика Беларусь – это словосочетание, которое люди воспринимают как суверенитет, приверженность к миру, к дружбе, к взаимодействию. Поэтому на наших выборах мы видим представителей самых различных государств.

Примером может служить то, что Совет Республики Национального собрания непосредственно пригласил представителей Панафриканского парламента. И они приехали посмотреть, как у нас проводятся выборы, изучить наш опыт и, соответственно, дать законодательствам оценку. На наших выборах присутствуют парламентарии Российской Федерации, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Особо необходимо отметить Межпарламентскую Ассамблею Союза Независимых Государств и Ассамблею стран ОДКБ. Ведь они тоже здесь, и изучают наш опыт, и смотрят за состоянием избирательного процесса в нашей стране.