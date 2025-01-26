Якубицкая: к Году благоустройства в Беларуси разрабатывается комплекс мероприятий

Заместитель председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая призвала избирателей ценить то, что сделано в Беларуси для каждого человека, и сделать правильный выбор. Наталья Якубицкая затронула тему Года благоустройства и пятилетки качества в Минской области. Какое внимание власть уделяет развитию на местах и как люди встречали «Марафон единства»?

Наталья Якубицкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Сила нашего народа, нашей нации – в единстве. Такие мероприятия, а старт «Марафону единства» был дан в Молодечно, настолько объединяют, настолько сплачивают людей. Ты являешься участником и единым целым нашего общества, нашего государства. Охватывает гордость, чувство патриотизма за нашу страну и за наш народ. Мне хотелось бы отметить, что в каждом районном центре прошли еще такие акции, как «Голоса родной страны». Это тоже такая возможность услышать наши таланты и зажечь на небосклоне новые яркие звездочки. Такие мероприятия нужно проводить, важно проводить. Это здорово.

2025 год – это важнейший для нас год. Это начало новой пятилетки. Начало новой пятилетки дает Год благоустройства. Сейчас мы работаем над тем, что разрабатывается комплекс мероприятий. Далее это будет целая программа, которая позволит нам не только наводить порядок, не только заниматься вопросами благоустройства, но еще и улучшать и повышать качественный уровень жизни наших людей. Я считаю, что мы очень много сможем сделать совместными усилиями в Год благоустройства.