Лукашенко посещает предприятие по выпуску аварийно-спасательной техники

Александр Лукашенко 10 декабря посещает предприятие в Борисове, которое специализируется на выпуске аварийно-спасательной техники. В его производственной линейке порядка 70 единиц. Глава государства поручил поддерживать и продвигать такие предприятия, как «ПОЖСНАБ», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается объемов производства, то в 2025-м предприятие планирует увеличить объемы более чем в два раза (700 единиц в год). Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСНАБ» зародилось в 2002 году, и сегодня ему нет равных в своем производственном сегменте. Много машин экспортируется. Среди основных зарубежных партнеров – Россия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Александр Лукашенко 10 декабря подробно ознакомится с работой «ПОЖСНАБ». Все детали расскажем в следующем выпуске новостей.