В Минске проходят торжества по случаю 25-летия Свято-Елисаветинского монастыря

Литургия прошла в храме в честь «Державной» иконы. К слову, здесь их 13. А Свято-Елисаветинский – один из крупнейших монастырей Беларуси и единственный действующий в черте города. Сегодня это место духовной силы и притяжения тысяч верующих. Постоянно растущее число прихожан позволило задуматься о строительстве нового объекта. Монастырь расширит новый храм в микрорайоне Северный Берег. Монастырь, безусловно, социально значимый объект, здесь немало людей получили помощь и кров. Поэтому в приоритетных задачах также улучшение условий и для тех, кто помогает, и для тех, кому оказывают поддержку.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Построить дом такой социального назначения, при этом, чтобы там могли жить и доживать свою жизнь люди старшего поколения, которых некому досматривать. Это пока в планах, а так сестер в обители достаточно много, келий не достает, поэтому нужно и об этом думать.

Сегодня при обители живет более 300 сестер и братьев милосердия, которые помогают нуждающимся. И их число постоянно увеличивается, как и количество тех, кому они помогли.