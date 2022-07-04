Комплекс зданий рассчитан на 116 мест. В Борисове открыли новый корпус центральной районной больницы

Новости Беларуси. Система здравоохранения Минской области продолжит уделять особое внимание заботе о самых юных ее жителях, ведь это инвестиции в будущее нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подтвердила и «праздничная» статистика: 3 июля, в День Независимости, в центральном регионе на свет появились 16 детей, трое из них в Борисове. Там 4 июля открыли новый детский многопрофильный корпус районной больницы. Комплекс зданий рассчитан на 116 мест, среди отделений – педиатрические, анестезиологии и реанимации, есть палаты интенсивной терапии, которые входят в состав перинатального центра. Плюс лечебно-диагностические подразделения. Многие бытовые моменты специально продуманы для максимального комфорта детей.

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Достаточно красивые и яркие цвета для детей, сочетание технологий – полы с размещением отопления внутри, поступление теплого воздуха через конвекторы. Конечно, важное условие – это вентиляция. Здесь она идет с высокой очисткой фильтрами, корпус оснащен высокотехнологичным современным оборудованием, видеоэндоскопическими стойками, ультразвуковой диагностикой аппаратов высокого и экспертного класса. Лапароскопическая стойка. Сейчас мы находимся в отделении реанимации, здесь тоже аппарат искусственной вентиляции легких. Вы видите, что они высокого класса.

В 2022 году систему здравоохранения центрального региона усилят и новые поликлиники. Одна из них – в агрогородке Озерцо. Вторая (на 800 помещений в смену) – в поселке Боровляны. Среди приоритетных задач – сделать точную диагностику доступной во всех районах Минской области в течение трех ближайших лет.