Прямой эфир

«Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада». Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

14 января 2023 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?  

Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 15 января, в вечернем эфире «Россия-Беларусь».  

«Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада». Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, ведущая:  
Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада.  

«Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада». Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

«Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада». Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

С 10 августа уголь нельзя в Евросоюз поставлять, с 5 декабря – нефть нельзя. Раз вы все это делаете – окей, давайте вернемся на 50 лет назад, когда мы передавали наш газ первой нейтральной стороне.  

«Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада». Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-9

Американцы работают с нашими политиками. Когда мы с ними хорошо в одном, то там обнимашки, прямо ребра трещат. Как только мы начинаем осторожно говорить: «Слушайте, для наших интересов это не очень», приходит упрек: «Ну как же? Мы же вас защищаем от России».  

«Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада». Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-12

Вадим Боровик, политолог:  
Раньше они привыкли разговаривать со странами третьего мира, как с аборигенами: мы вам бусы, вы нам золото. Сегодня они с Европейским союзом так себя ведут.  

«Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада». Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-15

Все то, что построили наши отцы, к сожалению, действительно сейчас на наших глазах будет превращаться в металлолом.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье в 21:00.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Вадим Боровик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парад-карнавал, отрывки из «Щелкунчика» и дегустации. Фестиваль «Берестейские сани» приглашает в Барановичи
14 января 2023 08:21

Парад-карнавал, отрывки из «Щелкунчика» и дегустации. Фестиваль «Берестейские сани» приглашает в Барановичи

«Минск и минчане» за 14.01.2023
14 января 2023 07:44

«Минск и минчане» за 14.01.2023

Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолёте. У Дома милосердия в Минске состоится праздник
14 января 2023 07:28

Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолёте. У Дома милосердия в Минске состоится праздник