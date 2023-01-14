«Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада». Анонс политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 15 января, в вечернем эфире «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, ведущая:
Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада.
С 10 августа уголь нельзя в Евросоюз поставлять, с 5 декабря – нефть нельзя. Раз вы все это делаете – окей, давайте вернемся на 50 лет назад, когда мы передавали наш газ первой нейтральной стороне.
Американцы работают с нашими политиками. Когда мы с ними хорошо в одном, то там обнимашки, прямо ребра трещат. Как только мы начинаем осторожно говорить: «Слушайте, для наших интересов это не очень», приходит упрек: «Ну как же? Мы же вас защищаем от России».
Вадим Боровик, политолог:
Раньше они привыкли разговаривать со странами третьего мира, как с аборигенами: мы вам бусы, вы нам золото. Сегодня они с Европейским союзом так себя ведут.
Все то, что построили наши отцы, к сожалению, действительно сейчас на наших глазах будет превращаться в металлолом.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье в 21:00.
Подписывайтесь на нас в Telegram!