Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 15 января, в вечернем эфире «Россия-Беларусь».

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить» . Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

С 10 августа уголь нельзя в Евросоюз поставлять, с 5 декабря – нефть нельзя. Раз вы все это делаете – окей, давайте вернемся на 50 лет назад, когда мы передавали наш газ первой нейтральной стороне.

Американцы работают с нашими политиками. Когда мы с ними хорошо в одном, то там обнимашки, прямо ребра трещат. Как только мы начинаем осторожно говорить: «Слушайте, для наших интересов это не очень», приходит упрек: «Ну как же? Мы же вас защищаем от России».

Вадим Боровик, политолог: Раньше они привыкли разговаривать со странами третьего мира, как с аборигенами: мы вам бусы, вы нам золото. Сегодня они с Европейским союзом так себя ведут.

Все то, что построили наши отцы, к сожалению, действительно сейчас на наших глазах будет превращаться в металлолом.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье в 21:00.