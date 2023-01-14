Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолёте. У Дома милосердия в Минске состоится праздник

Новости Беларуси. По традиции Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолете. Старый Новый год у Дома милосердия в Минске 14 января отметят праздником, который пройдет под девизом «Духовность семьи – благосостояние общества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.