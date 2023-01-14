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Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолёте. У Дома милосердия в Минске состоится праздник

14 января 2023 07:28
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Новости Беларуси. По традиции Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолете. Старый Новый год у Дома милосердия в Минске 14 января отметят праздником, который пройдет под девизом «Духовность семьи – благосостояние общества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолёте. У Дома милосердия в Минске состоится праздник-1

Он соберет около 5 тысяч гостей. Для них подготовили забавы и угощения. На открытых площадках организуют спортивные и профориентационные зоны. Традиционный круг приглашенных – дети и родители, многодетные семьи, воспитанники домов-интернатов столицы.

Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолёте. У Дома милосердия в Минске состоится праздник-4

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# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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