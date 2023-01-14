Парад-карнавал, отрывки из «Щелкунчика» и дегустации. Фестиваль «Берестейские сани» приглашает в Барановичи

Новости Беларуси. Щелкунчик, шествие-карнавал, километр ярмарочных рядов и город изо льда. Барановичи 14 января встретят гостей зимнего фестиваля «Берестейские сани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В параде-карнавале стилизованных автомобилей примут участие платформы с верблюдами, оленями, кроликами, енотами и другими зверятами. Дед Мороз появится перед гостями сразу двумя необычными способами – на паровозе, ведь железная дорога – бренд Барановичей, и на самолете.

Еще один сюрприз – на движущейся платформе артисты Большого театра Беларуси покажут отрывки из балета «Щелкунчик». К фестивалю подготовили и особенное меню – гостей будут угощать жареными каштанами.

Приглашаем вас на «Берестейские сани» в городе Барановичи!

Как красив город, какие красивые наши жители! Какой великолепный дали сейчас концерт – это здорово! Завершится насыщенный фестивальный день фейерверком и лазерным шоу, а хэдлайнером вечернего концерта станет группа «Дрозды».