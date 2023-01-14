Прямой эфир

Парад-карнавал, отрывки из «Щелкунчика» и дегустации. Фестиваль «Берестейские сани» приглашает в Барановичи

14 января 2023 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Щелкунчик, шествие-карнавал, километр ярмарочных рядов и город изо льда. Барановичи 14 января встретят гостей зимнего фестиваля «Берестейские сани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В параде-карнавале стилизованных автомобилей примут участие платформы с верблюдами, оленями, кроликами, енотами и другими зверятами. Дед Мороз появится перед гостями сразу двумя необычными способами – на паровозе, ведь железная дорога – бренд Барановичей, и на самолете.

Парад-карнавал, отрывки из «Щелкунчика» и дегустации. Фестиваль «Берестейские сани» приглашает в Барановичи-1

Еще один сюрприз – на движущейся платформе артисты Большого театра Беларуси покажут отрывки из балета «Щелкунчик». К фестивалю подготовили и особенное меню – гостей будут угощать жареными каштанами.

Парад-карнавал, отрывки из «Щелкунчика» и дегустации. Фестиваль «Берестейские сани» приглашает в Барановичи-4

Приглашаем вас на «Берестейские сани» в городе Барановичи!

Парад-карнавал, отрывки из «Щелкунчика» и дегустации. Фестиваль «Берестейские сани» приглашает в Барановичи-7

Как красив город, какие красивые наши жители! Какой великолепный дали сейчас концерт – это здорово!

Завершится насыщенный фестивальный день фейерверком и лазерным шоу, а хэдлайнером вечернего концерта станет группа «Дрозды». 

Парад-карнавал, отрывки из «Щелкунчика» и дегустации. Фестиваль «Берестейские сани» приглашает в Барановичи-10

Напомним, что фестиваль «Берестейские сани» впервые прошел в 2022 году в областном центре и стал традиционным, ежегодно меняя адрес прописки. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Фестиваль # общество # Дед Мороз # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск и минчане» за 14.01.2023
14 января 2023 07:44

«Минск и минчане» за 14.01.2023

Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолёте. У Дома милосердия в Минске состоится праздник
14 января 2023 07:28

Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолёте. У Дома милосердия в Минске состоится праздник

«Центральный регион» за 14.01.2023
14 января 2023 07:11

«Центральный регион» за 14.01.2023