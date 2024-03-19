«Хочу второго ребёнка». Белоруска рассказала о беременностях в 23 и 43 года

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Именно по готовности к родам, по тому, как протекала беременность в 23 и 43 года, есть разница?
Оксана Михайловская, первого сына родила в 23, второго – в 43:
У меня без осложнений, хорошо протекала беременность, что на первом моем этапе беременности, что на втором. Наверное, скорее всего, это подготовка, потому что у меня всю жизнь здоровое питание, здоровый образ жизни. Может я понимала, что все равно хочу второго ребенка и надо быть к этому готовой, чтобы быстро восстановиться.
Наталья Надольская:
Врачи не отговаривали, не предостерегали?
Оксана Михайловская:
Отговаривали.
Наталья Надольская:
Что говорили?
Оксана Михайловская:
Отговаривали, конечно. Мне говорили: «Вы понимаете, что в вашем возрасте это ни в коем случае не даст вам здоровья, а только убавит. Вы должны понять». Немного у меня еще были проблемы по-женски – тоже говорили, что очень опасно. Меня отговаривали, но я верила, что все будет хорошо, потому что себя отлично чувствую, наверное, на 20. Мне этого очень хотелось.
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