Прямой эфир

«Хочу второго ребёнка». Белоруска рассказала о беременностях в 23 и 43 года

19 марта 2024 20:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Именно по готовности к родам, по тому, как протекала беременность в 23 и 43 года, есть разница?

«Хочу второго ребёнка». Белоруска рассказала о беременностях в 23 и 43 года-1

Оксана Михайловская, первого сына родила в 23, второго – в 43:
У меня без осложнений, хорошо протекала беременность, что на первом моем этапе беременности, что на втором. Наверное, скорее всего, это подготовка, потому что у меня всю жизнь здоровое питание, здоровый образ жизни. Может я понимала, что все равно хочу второго ребенка и надо быть к этому готовой, чтобы быстро восстановиться.

Наталья Надольская:
Врачи не отговаривали, не предостерегали?

Оксана Михайловская:
Отговаривали.

Наталья Надольская:
Что говорили?

Оксана Михайловская:
Отговаривали, конечно. Мне говорили: «Вы понимаете, что в вашем возрасте это ни в коем случае не даст вам здоровья, а только убавит. Вы должны понять». Немного у меня еще были проблемы по-женски – тоже говорили, что очень опасно. Меня отговаривали, но я верила, что все будет хорошо, потому что себя отлично чувствую, наверное, на 20. Мне этого очень хотелось.

Читайте также:

Начинаются регрессивные процессы в организме. Какой возраст наиболее благоприятен для первых родов?

Обостряются хронические заболевания. Как проходит послеродовой период у женщин после 40 лет?

«Важна психологическая поддержка». Что может привести к послеродовой депрессии?

# Беременность и роды # общество # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
«Важна психологическая поддержка». Что может привести к послеродовой депрессии?
19 марта 2024 20:19

«Важна психологическая поддержка». Что может привести к послеродовой депрессии?

Обостряются хронические заболевания. Как проходит послеродовой период у женщин после 40 лет?
19 марта 2024 20:16

Обостряются хронические заболевания. Как проходит послеродовой период у женщин после 40 лет?

Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи»
19 марта 2024 19:26

Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи»

Лазуткин: наша задача – найти в американском ВПК тех, кто будет заинтересован с нами сотрудничать
19 марта 2024 18:57

Лазуткин: наша задача – найти в американском ВПК тех, кто будет заинтересован с нами сотрудничать

Лукашенко: Путин – молодец! Они не жалеют денег, чтобы поддержать нас как космическое государство!
19 марта 2024 18:15

Лукашенко: Путин – молодец! Они не жалеют денег, чтобы поддержать нас как космическое государство!

Лукашенко – космонавтам: вы наши люди, и мы вас будем ждать здесь, в Беларуси!
19 марта 2024 18:05

Лукашенко – космонавтам: вы наши люди, и мы вас будем ждать здесь, в Беларуси!

Начинаются регрессивные процессы в организме. Какой возраст наиболее благоприятен для первых родов?
19 марта 2024 17:47

Начинаются регрессивные процессы в организме. Какой возраст наиболее благоприятен для первых родов?

Белорусские врачи возвращают слух малышам! Как проводят уникальную операцию?
19 марта 2024 17:44

Белорусские врачи возвращают слух малышам! Как проводят уникальную операцию?

Лукашенко: переговорю с Путиным – они согласятся. Новицкий предложил белорусам лететь со своей программой
19 марта 2024 17:43

Лукашенко: переговорю с Путиным – они согласятся. Новицкий предложил белорусам лететь со своей программой

Новые схемы кибермошенников. Как подростки становятся подельниками аферистов?
19 марта 2024 17:38

Новые схемы кибермошенников. Как подростки становятся подельниками аферистов?

Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?
19 марта 2024 17:27

Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?

Вакцинация против кори проходит в Минской области. Какие препараты доступны?
19 марта 2024 17:26

Вакцинация против кори проходит в Минской области. Какие препараты доступны?