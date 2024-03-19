«Важна психологическая поддержка». Что может привести к послеродовой депрессии?

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В последнее время мы все чаще слышим такое словосочетание: послеродовая депрессия. К сожалению, в негативном ключе, потому что женщина не всегда справляется с ролью материнства, оставшись, может быть, одна, без каких-то помощников. Татьяна, можно ли сказать, кто больше подвержен этому состоянию после родов – 20-летние, 40-летние или это вообще не зависит от возраста? Почему в последнее время мы все чаще слышим этот термин – послеродовая депрессия?
Татьяна Слободич, интегративный психолог, семейный психолог:
В первую очередь хочу сказать, что это непосредственно касается истории про делегирование. Когда девушка рожает в 20 лет, чаще всего есть бабушки, кто подстрахует, поможет, выслушает. Когда женщина рожает уже в 40 лет, помощи от бабушек чаще всего не приходится ждать. Хотя тоже нужно отметить, что все бабушки современные уже занимаются своей жизнью. Когда женщина рожает в 40 лет – это про ответственность, конечно, уже женщины готовы и понимают необходимость этого. Здесь как раз важна психологическая поддержка, потому что не всегда тебя могут дома понять. Делиться с мужем, конечно, можно, но не всегда тебя могут понять.
Обостряются хронические заболевания. Как проходит послеродовой период у женщин после 40 лет – подробнее здесь.