«Важна психологическая поддержка». Что может привести к послеродовой депрессии?

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В последнее время мы все чаще слышим такое словосочетание: послеродовая депрессия. К сожалению, в негативном ключе, потому что женщина не всегда справляется с ролью материнства, оставшись, может быть, одна, без каких-то помощников. Татьяна, можно ли сказать, кто больше подвержен этому состоянию после родов – 20-летние, 40-летние или это вообще не зависит от возраста? Почему в последнее время мы все чаще слышим этот термин – послеродовая депрессия?