За прошедший период электоральный кампании жалобы в ЦИК не поступали
Политическая ситуация в Грузии, а точнее, вокруг Грузии – на сегодня самый свежий, иллюстративный, но, к сожалению, не единственный пример того, как в электоральные дела суверенного государства могут вмешиваться силы извне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И география этого влияния может быть весьма обширна.
И на фоне этого яркого примера, а их даже на нашем континенте немало, тезис о том, что каждый народ вправе сам определять свой путь и стратегию развития, несомненно, важен. И в этом смысле электоральная кампания в нашей стране и осознанное участие в этом выборе каждого белоруса – действительно наш коллективный билет в будущее.
Инициативные группы продолжают собирать подписи в поддержку претендентов в кандидаты на пост Президента – этот этап электоральной кампании идет в спокойной и мирной обстановке. Каких-либо жалоб в ЦИК за прошедший период не поступало. По всей стране в наиболее многолюдных локациях организованы пикеты. Здесь можно оставить подпись в поддержку потенциального кандидата. Кроме того, члены инициативных групп готовы ответить на все интересующие избирателей вопросы.
Это наш выбор. Мы должны сами выбирать свою жизнь. Я думаю, что сейчас очень актуально – это мирное небо над головой. Я хочу видеть Беларусь мирным, процветающим государством.
Александр Щекович, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси:
Я знаю, что, общаясь с руководителями группы номер один, уже более 1 миллиона 800 тысяч подписей уже собрано. Другие претенденты в кандидаты также собирают подписи. Мы это видим. Они стоят и в торговых центрах есть, и на улице. Причем пикеты стоят рядом. Нет в хорошем плане каких-то военных действий. Все уважительно относятся друг к другу. Поэтому сбор подписей идет. Мы это видим. Обращений о некачественном, неграмотном, какой-то грубости в избирательные комиссии не поступало.
Сбор подписей завершится 6 декабря. После этого ЦИК проверит все подписные листы на достоверность и зарегистрирует кандидатов. В новый этап избирательной кампании страна шагнет с началом 2025 года – 1 января стартует период агитации.