За прошедший период электоральный кампании жалобы в ЦИК не поступали

Политическая ситуация в Грузии, а точнее, вокруг Грузии – на сегодня самый свежий, иллюстративный, но, к сожалению, не единственный пример того, как в электоральные дела суверенного государства могут вмешиваться силы извне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И география этого влияния может быть весьма обширна. И на фоне этого яркого примера, а их даже на нашем континенте немало, тезис о том, что каждый народ вправе сам определять свой путь и стратегию развития, несомненно, важен. И в этом смысле электоральная кампания в нашей стране и осознанное участие в этом выборе каждого белоруса – действительно наш коллективный билет в будущее.

Инициативные группы продолжают собирать подписи в поддержку претендентов в кандидаты на пост Президента – этот этап электоральной кампании идет в спокойной и мирной обстановке. Каких-либо жалоб в ЦИК за прошедший период не поступало. По всей стране в наиболее многолюдных локациях организованы пикеты. Здесь можно оставить подпись в поддержку потенциального кандидата. Кроме того, члены инициативных групп готовы ответить на все интересующие избирателей вопросы.

Это наш выбор. Мы должны сами выбирать свою жизнь. Я думаю, что сейчас очень актуально – это мирное небо над головой. Я хочу видеть Беларусь мирным, процветающим государством.