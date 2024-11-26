Количество повреждений на тепловых сетях в Минске сократилась на треть

Аварийность на тепловых сетях в столице сократилась на треть по сравнению с прошлым годом, сообщили в программе «Столичные подробности». Положительная тенденция достигнута благодаря замене устаревших сетей на более надежные.

В межотопительный период «Минсккоммунтеплосеть» провела весь комплекс регламентных работ для обеспечения надежности теплоснабжения в отопительный период: гидравлические испытания, ремонт оборудования и центральных тепловых пунктов. Есть необходимый запас топочного мазута и древесного топлива. Персонал прошел специальный инструктаж.

Наталия Рощина, директор ГП «Минсккоммунтеплосеть»:

Предприятие обеспечено всем необходимым для реагирования на внештатные ситуации, аварийные ситуации. Полностью укомплектован персонал, есть необходимый материал, создан аварийный запас как материалов, так аварийный запас топочного мазута, древесного топлива для того, чтобы реагировать быстро, оперативно на все возникающие ситуации.

Сейчас на балансе предприятия находится более 200 км сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации. Постепенно их заменят.