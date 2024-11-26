Прямой эфир

Количество повреждений на тепловых сетях в Минске сократилась на треть

26 ноября 2024 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аварийность на тепловых сетях в столице сократилась на треть по сравнению с прошлым годом, сообщили в программе «Столичные подробности». Положительная тенденция достигнута благодаря замене устаревших сетей на более надежные.

Количество повреждений на тепловых сетях в Минске сократилась на треть-2

В межотопительный период «Минсккоммунтеплосеть» провела весь комплекс регламентных работ для обеспечения надежности теплоснабжения в отопительный период: гидравлические испытания, ремонт оборудования и центральных тепловых пунктов. Есть необходимый запас топочного мазута и древесного топлива. Персонал прошел специальный инструктаж.

Количество повреждений на тепловых сетях в Минске сократилась на треть-4

Наталия Рощина, директор ГП «Минсккоммунтеплосеть»:
Предприятие обеспечено всем необходимым для реагирования на внештатные ситуации, аварийные ситуации. Полностью укомплектован персонал, есть необходимый материал, создан аварийный запас как материалов, так аварийный запас топочного мазута, древесного топлива для того, чтобы реагировать быстро, оперативно на все возникающие ситуации.

Сейчас на балансе предприятия находится более 200 км сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации. Постепенно их заменят.

# Наталия Рощина # Отопительный сезон

Другие новости рубрики

Все новости
Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится
26 ноября 2024 18:31

Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится

У Дворца спорта открылся мобильный каток на 150 человек
26 ноября 2024 18:31

У Дворца спорта открылся мобильный каток на 150 человек

Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day
26 ноября 2024 18:20

Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day