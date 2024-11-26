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Делегация из Иваново посетила БГМК. Весной стартует проект по обмену учащимися

26 ноября 2024 18:36
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Беларусь и Россия открывают новые перспективы для сотрудничества в сфере образования. Делегация из Иваново с рабочим визитом посетила Белорусский государственный медицинский колледж, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация из Иваново посетила БГМК. Весной стартует проект по обмену учащимися-2

Встрече предшествовал подписанный ранее меморандум взаимодействия, который предполагает обмен студентами и преподавателями Союзного государства. В центре обсуждения – программа образовательного процесса и подготовка лабораторий. Акцент будет сделан не только на получение новых знаний, но также уделят внимание практической части.

Делегация из Иваново посетила БГМК. Весной стартует проект по обмену учащимися-4

Глеб Лысов, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Для учащихся это непосредственно опыт, который в последующем будет передаваться из страны в страну, между Беларусью и Российской Федерацией. Это будет огромный успех, если все получится.

Делегация из Иваново посетила БГМК. Весной стартует проект по обмену учащимися-6

Юрий Круглик, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:
В планах на будущее – обмен нашими учащимися, обмен нашими преподавателями. То есть это такие программы стажировок, о которых мы будем договариваться. Безусловно, все это вместе должно повысить качество обучения как с нашей стороны, так и со стороны коллег из Иваново.

Стартует проект весной. Отправлять и принимать студентов будут как отдельно, так и целыми группами. По итогам обучения по программе обмена будущим специалистам планируют выдавать соответствующие документы.

# Юрий Круглик # Союзное государство

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