Танк-победитель Т-34 и легендарная «Катюша» – в Гомеле отметили 81-ю годовщину освобождения города

26 ноября не стало знаменитой на весь мир «Бранденбургской Мадонны». В возрасте 100 лет ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это она, молодая девушка на известной фотографии военкора, за несколько дней до 9 мая 1945-го в самом центре Берлина у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили. Именно этот снимок стал символом несокрушимости советского народа, а саму героиню начали называть «Регулировщицей Победы» или «Бранденбургской Мадонной». Она ушла на фронт в 18 лет, принимала участие в Сталинградской битве, битве за Симферополь, а также освобождении Беларуси. Весь этот год в нашей стране прошел под знаком 80-летия тех событий.

В Гомеле перевернули календарь, чтобы отметить 81-ю годовщину освобождения города и вспомнить радостные и долгожданные события 26-го ноября 1943-го. Атмосферу того осеннего дня с исторической точностью попытались воссоздать в областном центре знаменитый танк-победитель Т-34 и, конечно, легендарная «Катюша».