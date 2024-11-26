Танк-победитель Т-34 и легендарная «Катюша» – в Гомеле отметили 81-ю годовщину освобождения города
26 ноября не стало знаменитой на весь мир «Бранденбургской Мадонны». В возрасте 100 лет ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это она, молодая девушка на известной фотографии военкора, за несколько дней до 9 мая 1945-го в самом центре Берлина у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили. Именно этот снимок стал символом несокрушимости советского народа, а саму героиню начали называть «Регулировщицей Победы» или «Бранденбургской Мадонной». Она ушла на фронт в 18 лет, принимала участие в Сталинградской битве, битве за Симферополь, а также освобождении Беларуси. Весь этот год в нашей стране прошел под знаком 80-летия тех событий.
В Гомеле перевернули календарь, чтобы отметить 81-ю годовщину освобождения города и вспомнить радостные и долгожданные события 26-го ноября 1943-го. Атмосферу того осеннего дня с исторической точностью попытались воссоздать в областном центре знаменитый танк-победитель Т-34 и, конечно, легендарная «Катюша».
Подробности в материале Анны Корольчук.
Сохранить память о ратном подвиге предков и передать ее будущим поколениям, чтобы они не знали ужасов войны. Об этом говорит и уважаемая гомельчанка Аэлита Самсонова, которая в 17 лет отправилась на фронт медсестрой и дошла до Берлина. 81 год назад с военным госпиталем она вошла в разрушенный Гомель.
Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны:
Стояли развалины, пустые глазницы окон, закопченные стены, ни крыш, половина домов большая разрушена где наполовину, где совсем окончательно. Поэтому представлял он очень и очень плачевные впечатления.
Память бесстрашных героев и безвинно павших жертв почтили на митинге у Вечного огня. Торжество продолжил парад военной техники. По улице Трудовой проехали два десятка боевых машин, в том числе легендарная «Катюша» и танк-победитель Т-34. Колонной, чеканя шаг, за ними прошли нынешние и будущие защитники Отечества, представители силовых ведомств и кадеты. Поздравить город с важной датой приехало много гостей, в том числе из-за рубежа. Накануне визита в Гомель делегация из Томска изучила архивы, чтобы узнать об исторических связях белорусов и россиян. Оказалось, что первым эвакуированным в Томск предприятием в годы Великой Отечественной войны был Гомельский фанерно-спичечный комбинат.
Дмитрий Махиня, мэр Томска:
Мы удивились, когда посмотрели списки, что один из тех, кто приезжал, ушел из Томска на фронт и стал полным кавалером ордена Славы, освобождая свой родной город Гомель. А потом, посмотрев сколько томичей воевало, сколько погибло здесь в этих местах. Действительно, наши города объединяет многое. Сейчас наша совместная задача – это сохранять, передавать новым поколениям.
Тысячи томичей участвовали в освобождении Гомеля в составе 65-й армии генерала Батова. Более 15 из них получили звание Героя Советского Союза. Как символ неразрывной связи братских народов руководители двух городов сегодня подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве.
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