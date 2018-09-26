Необычный мини-шкаф для обуви и глянцевая кухня. Это квартира-«однушка», но посмотрите, как просторно
Интерьер этой квартиры – мечта любого бережливого хозяина, рассказали в программе «Минск и минчане». Цена модного вопроса – 32 тысячи рублей. Стильная «однушка» в 44 квадрата находится в одном из самых элитных кварталов Минска –
недалеко от Национальной библиотеки.
Заглянуть во все потайные уголки апартаментов и разложить ремонт по полочкам пытается наш эксперт. Дизайнер, как всегда, видит эту квартиру впервые. Татьяна Третьякова, художник-оформитель:
Использовано 3 основных цвета:
это пыльный приглушённый цвет морской волны, оттенки белого и пудровый розовый.
Спокойные краски – почва для самых смелых экспериментов. Оригинальные чёрные детали интерьера,– дверной короб, мягкие пуфики в прихожей и зеркальная рама – не перечат нежной концепции, а дополняют её, уверяет эксперт.
Екатерина Ярославцева, эксперт по дизайну интерьеров:
Это зеркало – оно было напольное. Немножечко оно по цветовой гамме не подходит, но настолько тёмный венге, что он как раз в нашем коридоре получается чёрный.В цветовую гамму здесь же гармонично вписался и шкаф для обуви. Специальная система хранения – рай для шопоголика:
вмещает свыше 10 пар сапог, туфель и ботинок.
Такая мебель экономит не только место, но и деньги: обошлась модная новинка всего в 200 рублей.Екатерина Ярославцева:
Это не только элемент декора, а ещё и функционально выполняет роль. Можно ещё сюда телефон поставить, ручки, записную книжку.
Просторная гардеробная – святая святых хозяйки. Миссия: остаться в тренде, сохранить больше свободного места и при этом сэкономить, – выполнена!
У такого отдельного помещения, как оказалось, масса преимуществ.
Екатерина Ярославцева:
Во-первых, вы заходите туда – вы видите всё, что там находится. Во-вторых, у вас там полная свобода для размещения своих вещей. Плюс – это удобно.
Вместительные полки от пола до потолка и алюминиевые штанги для вешалок – основные составные элементы гардеробной.
По затратам получается в разы меньше, чем понадобилось бы на тот же шкаф.
Татьяна Третьякова:
Мне кажется, она немножечко, всё-таки, тесновата.
Если бы была возможность, я бы сделала шире.
Скромный бюджет красной нитью проходит через весь интерьер квартиры. Но выглядит всё это отнюдь недёшево. Кухонные глянцевые фасады из бюджетных материалов смотрятся эффектно. Они отражают дневной свет и добавляют обеденной зоне воздушности.
Екатерина Ярославцева:
Глянцевые кухни всегда смотрелись эффектно. Вне зависимости от того, какая мода.
Они всегда отражали свет, всегда давали легкость помещению.
Бирюзовый цвет фартука продолжается на картинах.
Изображение на холстах печатное с дополнительным, уже ручным, нанесением краски, блеск придаёт поталь и глитр.Татьяна Третьякова:
Если издалека отойти, то оно смотрится довольно-таки гармонично. Честно, хотелось бы что-то более эффектное, можно сказать. Либо объёмные может какие-то детали.Корпус из гипсокартона выполняет сразу две полезные функции:
прячет трубу от вытяжки и создаёт эффект встроенной кухни.
Разнообразие на первый взгляд монолитному фасаду придают и встроенные открытые полки.
Екатерина Ярославцева:
Большой круглый стол. Все, кто будет сидеть за ним – удалены друг от друга.
И сервировка на круглом столе всегда смотрится эффектнее.
Стены квартиры износостойкие: при желании их легко можно перекрасить или отреставрировать.
Часть поверхности покрыта недорогой декоративной штукатуркой.
Однако за счет интересного рельефа и переливов смотрится она необычно.Екатерина Ярославцева:
Эта краска устойчива к истиранию.
Но её, в любом случае, можно легко перекрасить, заменить, если этот цвет надоест.
Самое большое в квартире помещение разделено на несколько функциональных зон.
Диван с ортопедическими пружинами стоит возле панорамного окна.
Отсюда открывается шикарный вид на город. Впрочем, посмотреть на этом диване фильм в компании друзей – тоже хороший вариант!Екатерина Ярославцева:
Его довольно-таки легко трансформировать. Потому что
здесь система трансформации «тик-так».
Ну и таким каким-то акцентом подушечки. Как тебе по цветовой гамме подушки?
Татьяна Третьякова:
Да. Хотелось бы расширить пространство. Возможно, здесь стоило бы разместить зеркала.
Полы отечественного производства – лучшее решение в вечном споре цены и качества.
На блестящем ламинате нередко остаются следы. Однако грамотный подход к выбору материала позволит избежать частых уборок.Екатерина Ярославцева:
Если ламинат смотрится по касательной, как будто бы это промасленная паркетная доска, то тогда он будет служить долго.
Большой срок службы и у точечных светодиодных светильников.
Лампочки вмонтированы в натяжной потолок по всей площади квартиры.
Акцент – на люстру над круглым обеденным столом.
Екатерина Ярославцева:
Минусы у такого освещения есть. Когда вы выключаете дневной свет, он съедает определённые тона красок.
И немного становится неуютно.
Как оказалось, качественный дизайн может быть красивым, долговечным, функциональным и при этом ещё и недорогим. Миф, что в элитном районе надо делать ремонт, идентичный стоимости квартиры, кажется, навсегда разрушен!