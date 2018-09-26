Необычный мини-шкаф для обуви и глянцевая кухня. Это квартира-«однушка», но посмотрите, как просторно

Интерьер этой квартиры – мечта любого бережливого хозяина, рассказали в программе «Минск и минчане». Цена модного вопроса – 32 тысячи рублей. Стильная «однушка» в 44 квадрата находится в одном из самых элитных кварталов Минска – недалеко от Национальной библиотеки.

Заглянуть во все потайные уголки апартаментов и разложить ремонт по полочкам пытается наш эксперт. Дизайнер, как всегда, видит эту квартиру впервые. Татьяна Третьякова, художник-оформитель:

Использовано 3 основных цвета:

это пыльный приглушённый цвет морской волны, оттенки белого и пудровый розовый. Спокойные краски – почва для самых смелых экспериментов. Оригинальные чёрные детали интерьера,– дверной короб, мягкие пуфики в прихожей и зеркальная рама – не перечат нежной концепции, а дополняют её, уверяет эксперт.

Екатерина Ярославцева, эксперт по дизайну интерьеров:

Это зеркало – оно было напольное. Немножечко оно по цветовой гамме не подходит, но настолько тёмный венге, что он как раз в нашем коридоре получается чёрный.В цветовую гамму здесь же гармонично вписался и шкаф для обуви. Специальная система хранения – рай для шопоголика:

вмещает свыше 10 пар сапог, туфель и ботинок.

Такая мебель экономит не только место, но и деньги: обошлась модная новинка всего в 200 рублей.Екатерина Ярославцева:

Это не только элемент декора, а ещё и функционально выполняет роль. Можно ещё сюда телефон поставить, ручки, записную книжку.

Просторная гардеробная – святая святых хозяйки. Миссия: остаться в тренде, сохранить больше свободного места и при этом сэкономить, – выполнена!

У такого отдельного помещения, как оказалось, масса преимуществ.

Екатерина Ярославцева:

Во-первых, вы заходите туда – вы видите всё, что там находится. Во-вторых, у вас там полная свобода для размещения своих вещей. Плюс – это удобно.

Вместительные полки от пола до потолка и алюминиевые штанги для вешалок – основные составные элементы гардеробной. По затратам получается в разы меньше, чем понадобилось бы на тот же шкаф. Татьяна Третьякова:

Мне кажется, она немножечко, всё-таки, тесновата. Если бы была возможность, я бы сделала шире. Скромный бюджет красной нитью проходит через весь интерьер квартиры. Но выглядит всё это отнюдь недёшево. Кухонные глянцевые фасады из бюджетных материалов смотрятся эффектно. Они отражают дневной свет и добавляют обеденной зоне воздушности. Екатерина Ярославцева: Глянцевые кухни всегда смотрелись эффектно. Вне зависимости от того, какая мода.

Они всегда отражали свет, всегда давали легкость помещению.

Бирюзовый цвет фартука продолжается на картинах.

Изображение на холстах печатное с дополнительным, уже ручным, нанесением краски, блеск придаёт поталь и глитр.Татьяна Третьякова:

Если издалека отойти, то оно смотрится довольно-таки гармонично. Честно, хотелось бы что-то более эффектное, можно сказать. Либо объёмные может какие-то детали.Корпус из гипсокартона выполняет сразу две полезные функции:

прячет трубу от вытяжки и создаёт эффект встроенной кухни.

Разнообразие на первый взгляд монолитному фасаду придают и встроенные открытые полки.

Екатерина Ярославцева:

Большой круглый стол. Все, кто будет сидеть за ним – удалены друг от друга.

И сервировка на круглом столе всегда смотрится эффектнее.

Стены квартиры износостойкие: при желании их легко можно перекрасить или отреставрировать.

Часть поверхности покрыта недорогой декоративной штукатуркой.

Однако за счет интересного рельефа и переливов смотрится она необычно.Екатерина Ярославцева:

Эта краска устойчива к истиранию. Но её, в любом случае, можно легко перекрасить, заменить, если этот цвет надоест.

Самое большое в квартире помещение разделено на несколько функциональных зон.

Диван с ортопедическими пружинами стоит возле панорамного окна.

Отсюда открывается шикарный вид на город. Впрочем, посмотреть на этом диване фильм в компании друзей – тоже хороший вариант!Екатерина Ярославцева:

Его довольно-таки легко трансформировать. Потому что

здесь система трансформации «тик-так». Ну и таким каким-то акцентом подушечки. Как тебе по цветовой гамме подушки? Татьяна Третьякова:

Да. Хотелось бы расширить пространство. Возможно, здесь стоило бы разместить зеркала. Полы отечественного производства – лучшее решение в вечном споре цены и качества.

На блестящем ламинате нередко остаются следы. Однако грамотный подход к выбору материала позволит избежать частых уборок.Екатерина Ярославцева:

Если ламинат смотрится по касательной, как будто бы это промасленная паркетная доска, то тогда он будет служить долго.