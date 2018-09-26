В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

Новости Беларуси. От слов к делу. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, волонтёры из разных областей страны благоустраивали братскую могилу в Масюковщине. Мемориал посвящен погибшим военнопленным в концлагере «Шталаг-352». Здесь от истощения и болезней умерли 80 тысяч человек.

Также ребята помогают на строительной площадке нового храма в честь Воздвижения Креста Господня. Церковь возводят рядом с монументом.

Роман Мамченко, координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце»:

Волонтеры «Доброго сердца» собрались на это месте, на мемориальном комплексе Масюковщина, потому что это знаковый объект. На это месте захоронены более 80 тысяч человек. Мы знаем только 10 тысяч имен, остальные – остаются неизвестными.

Валерия Жебина, волонтер:

Польза – сделать город еще красивее. Минск у нас это лицо страны, поэтому и республику в целом. Посмотрят, что здесь красиво, начнут и остальные города подтягиваться. Вообще красота будет.