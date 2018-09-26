Чашечка кофе с предсказаниями от Мудрой Совы: где в Минске попробовать?

Новости Беларуси. Мода – капризна, переменчива, противоречива. Тем более – на общепит. В своё время на вершину кулинарного Олимпа поднимались пицца, роллы, хот-доги и шаурма. Но в гастромире, как и в гардеробе: классика – есть классика.

Одни работают сами по себе, другие идут проторенной дорогой и приобретают франшизу. Пожалуй, самая популярная сеть в Беларуси. Почти полсотни кафешек по всей стране варят кофе под знаменитым логотипом –

Никита Чаков, учредитель управляющей компании франчайзинговой сети кофеен: Часть маркетинга – это локация. Надо оценивать целевую аудиторию, оценивать конкуренцию, смотреть на ценовую политику конкурентов, качество продукта, и уже принимать какое-то решение, насколько в этом конкретном месте это может быть востребовано.

от формата «на вынос» до заведений со стационарными посадочными местами.

Столичный стиль жизни диктует правила игры. В Минске франшиза развивается в модном в формате «to go» или проще «Кофе с собой». Небольшое заведение с низкой арендой, минимальными издержками и средней окупаемостью от 5 до 12 месяцев обойдется примерно в 14 тысяч белорусских рублей.

Никита Чаков: Мы не продаём франшизу всем. Для нас важно, чтобы партнёр соответствовал нашим ценностям компании, чтобы он понимал, что это за бизнес, и чтобы нам просто было комфортно с ним общаться. Бывает такое, что мы не подходим партнёру. В этом случае мы предлагаем ему консалтинг. Мы можем отрисовать дизайн-проект кофейни, помочь с согласовательными документами,

Однако, чтобы стать владельцем модной кофейни, только желания и финансов мало.

Главной новостью года для сети стало открытие флагманского кафе в центре Минска, организаторы сумели реализовать весь свой накопленный опыт. Вложения составили порядка 45 тысяч рублей. Кофейня получилась заметной и атмосферной. Современное оборудование, лучшие ингредиенты и профессиональный бариста за стойкой. А ещё тщательная проверка продукта на всех этапах приготовления

Владислав Сидуков, руководитель отдела контроля качества и развития франчайзинговой сети кофеен:

У нас есть огромный штат тайных гостей,

они посещают кофейни, составляют отчёты, и мы видим объективную оценку не от специалиста и эксперта в этом деле, а от реального потребителя.

Качество – железное. Ассортимент – огромный. Ежегодно меню пополняется авторскими шедеврами: от единственных в своем роде фраппучино и фирменных хот- и айс-саундов до протеинового и сырного капучино. Не считая классических напитков, такого меню вы не встретите ни в одной кофейне страны!

Рецептура, как предписано канонами именитого заведения, – под строжайшим секретом.

Павел Романовский, шеф-тренер школы бариста:

Меняя ингредиенты, какие-то компоненты, мы создаём напиток, которого нет нигде в других кофейнях, и зачастую все эти напитки нас и отличают от других.

Кофе, лимонады, смузи, слаши-мороженое, чизкейки, макаруны и многое другое. Выбор огромный. Однако вишенка на торте франшизы – интрига. На этот раз в прямом смысле слова.