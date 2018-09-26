Чашечка кофе с предсказаниями от Мудрой Совы: где в Минске попробовать?
Новости Беларуси. Мода – капризна, переменчива, противоречива. Тем более – на общепит. В своё время на вершину кулинарного Олимпа поднимались пицца, роллы, хот-доги и шаурма. Но в гастромире, как и в гардеробе: классика – есть классика.
Сегодня речь пойдёт про кофейни.
Одни работают сами по себе, другие идут проторенной дорогой и приобретают франшизу. Пожалуй, самая популярная сеть в Беларуси. Почти полсотни кафешек по всей стране варят кофе под знаменитым логотипом –
от формата «на вынос» до заведений со стационарными посадочными местами.
Никита Чаков, учредитель управляющей компании франчайзинговой сети кофеен:
Часть маркетинга – это локация. Надо оценивать целевую аудиторию, оценивать конкуренцию, смотреть на ценовую политику конкурентов, качество продукта, и уже принимать какое-то решение, насколько в этом конкретном месте это может быть востребовано.
Столичный стиль жизни диктует правила игры. В Минске франшиза развивается в модном в формате «to go» или проще «Кофе с собой». Небольшое заведение с низкой арендой, минимальными издержками и средней окупаемостью от 5 до 12 месяцев обойдется примерно в 14 тысяч белорусских рублей.
Однако, чтобы стать владельцем модной кофейни, только желания и финансов мало.
Никита Чаков:
Мы не продаём франшизу всем. Для нас важно, чтобы партнёр соответствовал нашим ценностям компании, чтобы он понимал, что это за бизнес, и чтобы нам просто было комфортно с ним общаться. Бывает такое, что мы не подходим партнёру. В этом случае мы предлагаем ему консалтинг. Мы можем отрисовать дизайн-проект кофейни, помочь с согласовательными документами,
можем обучить персонал либо разработать меню.
Где в Минске можно одновременно попробовать самый необычный кофе и насладиться работами скульптора Жбанова?
Главной новостью года для сети стало открытие флагманского кафе в центре Минска, организаторы сумели реализовать весь свой накопленный опыт. Вложения составили порядка 45 тысяч рублей. Кофейня получилась заметной и атмосферной. Современное оборудование, лучшие ингредиенты и профессиональный бариста за стойкой. А ещё тщательная проверка продукта на всех этапах приготовления
и даже «народная» система контроля качества.
Владислав Сидуков, руководитель отдела контроля качества и развития франчайзинговой сети кофеен:
У нас есть огромный штат тайных гостей,
они посещают кофейни, составляют отчёты, и мы видим объективную оценку не от специалиста и эксперта в этом деле, а от реального потребителя.
Качество – железное. Ассортимент – огромный. Ежегодно меню пополняется авторскими шедеврами: от единственных в своем роде фраппучино и фирменных хот- и айс-саундов до протеинового и сырного капучино. Не считая классических напитков, такого меню вы не встретите ни в одной кофейне страны!
Рецептура, как предписано канонами именитого заведения, – под строжайшим секретом.
Павел Романовский, шеф-тренер школы бариста:
Меняя ингредиенты, какие-то компоненты, мы создаём напиток, которого нет нигде в других кофейнях, и зачастую все эти напитки нас и отличают от других.
Кофе, лимонады, смузи, слаши-мороженое, чизкейки, макаруны и многое другое. Выбор огромный. Однако вишенка на торте франшизы – интрига. На этот раз в прямом смысле слова.
Только в напитках этой сети каждого гостя ждёт сюрприз на самом дне вожделенного стакана!
Никита Чаков:
Есть некая мудрая Сова. Её основная задача – придумывать предсказания на донышко стаканчика. На каждом стаканчике оно свое. Предсказания никогда не повторяются. Как правило, мы их делаем мотивационными, чтобы человек вдохновлялся на какие-то хорошие поступки и ставил себе новые крутые цели.
Казалось бы, в конкурентном сегменте негде кофейному зерну упасть. Впрочем, у опытных предпринимателей свой взгляд и амбициозные бизнес-планы.
Антон Часовитин, партнер франчайзинговой сети кофеен:
Наш рынок ещё не заполнен до конца, он огромен. И развитие только начинается. Кофейная индустрия очень хорошо набирает обороты. Но впереди очень много этапов, и я думаю это – далеко не конец. Мы находимся на стадии развития,
и у нас ещё очень большое будущее впереди.
Один из последних проектов прокачанных бизнесменов – школа бариста.
Профессионалы своего дела научат варить хороший кофе,
познакомят с латте-артом плюс раскроют секреты управления собственным заведением. В планах компании – довести число точек сети к концу этого года до 70 точек по всей стране, треть из них будет располагаться в Минске. И если вдруг понадобится пара минут передышки от столичной суеты,
чашечка горячего кофе вернет вас к жизни.
А именитая сеть заведений прямо сейчас ищет увлечённых партнеров по всей Беларуси, а потому, если хотите открыть успешную точку под топовым лейблом, ищите подробности на сайте франчайзинговой сети кофеен. И пусть кофе звучит!