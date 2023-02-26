Азарёнок: «Первый мятеж поднял Сатана против Господа. Он – первый змагар и отец их всех»

Время авторской журналистики. Причины начала специальной военной операции. Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Почему началась эта война? Почему над человечеством вновь навис ядерный апокалипсис? Летят снаряды, стреляют танки. Растут кладбища. В чем потаенная суть происходящего? Европа – самый кровожадный континент на планете. Войны шли на нем с самого начала зарождения государств. Последняя кровавая Вторая мировая, казалось бы, поставила точку в истории разрушительных противостояний. Казалось, что вести войны уже просто невыгодно тем, кто их начинает. Даже победитель получает не территорию и ресурсы, как раньше, а кровавые ошметки, которые самим же и нужно восстанавливать. Потом появилось ядерное оружие, и воевать оказалось просто бессмысленно. Но это взгляд материалиста, капиталиста, который все объясняет товарными экономическими бреднями. Полковник русской императорской армии Евгений Месснер назвал нам определение – мятежевойна. Она никогда не останавливается, только меняет формы. Первый мятеж поднял Сатана против Господа. Он – первый змагар и отец их всех. Был низвержен в ад. И он назван человекоубийцей от века. Он ненавидит людей. Он хочет их уничтожить. Всех до одного.

У него нет творческих способностей, ибо только человек создан по образу и подобию Божьему и может творить. Но дьявол находит себе союзников среди людей. Кровавая цивилизация Карфагена, византийские дожи, лондонский капитал. Центр власти князя тьмы меняет свою столицу, но никогда не меняет суть. Война. Против Византии, против Рима, против Москвы. Как скучно жить, когда никто не воюет с Россией, говорил один британский премьер-министр. Им действительно скучно. Они выращивали на почве воинственных германских племен Гитлеровскую империю, они выдвинули ее на Восток. Ведь это их идеологии – фашизм, коммунизм, либерализм. Все это оправдание одного – кровавых преступлений и постоянной мятежевойны. Ведь это они сказали, что мировая история делается только кровью. На это ответил наш Федор Тютчев. Из переполненной господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.

Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши!

Славянский мир, сомкнись тесней…

«Единство», – возвестил оракул наших дней, –

«Быть может спаяно железом лишь и кровью...»

Но мы попробуем спаять его любовью,

А там увидим, что прочней… Еще раз напомню, как проходило открытие Готтардского тоннеля в Швейцарии.

Дальше люди идут и поклоняются чему-то. Но чему они поклоняются? Поезд выходит из туннеля. Но они не поклоняются поезду. Они поклоняются тому, кто победил камень. Они поклоняются великому дракону, древнему змею, который называется дьяволом и Сатаной, соблазнитель всего мира. Они думают, что Сатана победил Иисуса. Торжество – это как будто великая победа, как будто свершение огромного достижения.

Григорий Азаренок:

Сначала в 2013 молния ударила в купол собора святого Петра. Потом на лысой горе на майдане голая ведьма спилила крест. Весь Майдан в елке висел повешенный труп. Убийство детей, педофилия, содомия, эвтаназии, аборты. Все это однажды перевешивает чашу гнева Господня. И она опрокидывается. Запад сделал это. Россия – бич Божий, и она начала последний бой за торжество Христа. Или она победит, или цивилизация погибнет. И сегодня, в Прощеное воскресенье, перед началом Великого поста, который символизирует крестные муки Сына Божьего, его зловещее убийство, а потом – Великое Воскресение, мы говорим: простите, люди добрые. И идем на крест. Россия идет на крест. Берет на себя все грехи мира. И она победит.