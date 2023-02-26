Какой будет электоральная кампания 2024-2025? Поговорили с Игорем Карпенко

Новости Беларуси. Чтобы наше общество штормило как можно меньше, а мы знаем самые подходящие для этого периоды, к примеру, вероятность бури значительно возрастает в ходе избирательных кампаний, в Концепцию национальной безопасности ввели новое понятие – электоральный суверенитет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Так получилось, что в Беларуси за все годы независимости, наверное, только первые выборы 1994 года и, возможно, 2015 (Запад тогда был занят Украиной) прошли без иностранного давления. Остальные кампании не имели ничего общего с классическими представлениями о демократии, как это подается в западных учебниках: голоса посчитали, стороны признали результат и разошлись. В нашем случае оппозиция всегда заявляла о том, что власть проиграла выборы. Запад их результаты тоже не признавал, и в таких условиях власти надо было каждый раз доказывать, что за ней большинство и что она реально контролирует страну. Это и есть электоральный суверенитет, то есть в состоянии ли государство провести выборы так, чтобы на их реальные итоги не могли повлиять извне.

Но это теория. А вот как обеспечить электоральный суверенитет на практике и как в Беларуси будут противостоять вмешательству извне в ходе предстоящих избирательных кампаний? Ответил председатель ЦИКа Игорь Карпенко. Ольга Коршун:

Игорь Васильевич, в новой Концепции национальной безопасности будет закреплено такое понятие, как электоральный суверенитет. Почему появилась такая необходимость внести это понятие в этот уставной документ? «Вмешательство во внутренние дела суверенных государств осуждается резолюциями ООН»

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Да, действительно, в Концепции национальной безопасности такой термин появился как неотъемлемое право независимого государства самостоятельно без вмешательства извне проводить выборы и референдумы. Вообще, нужно сказать о том, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств и осуждается резолюциями ООН, и находит свое отражение в Уставе ООН. Выборы – это исключительно внутреннее дело суверенного государства. И никто не имеет права вмешиваться каким-либо способом в ход их проведения. Ольга Коршун:

В Беларуси, мне кажется, по пальцам можно пересчитать выборы, которые прошли без так называемого западного осуждения и западного вмешательства, грубо говоря. А какая нас ждет электоральная кампания 2024-2025 годов? Как мы будем противостоять таким попыткам вмешаться в наши внутренние дела? Какие изменения внесли в Избирательный кодекс Беларуси? Игорь Карпенко:

Я могу сказать, что мы анализируем любые электоральные кампании, которые проходят в нашей стране. В том числе и прошедший год назад референдум конституционный. Практику применения юридических норм, как все это работает, взаимодействует. И, конечно же, исходя из этого мы корректируем наш Избирательный кодекс. Не случайно мы сейчас уже становимся свидетелями того, что кодекс подписан главой государства. В ближайшее время он вступит в силу. Кодекс прошел серьезное обсуждение. Сегодня мы там видим уже определенные заслоны в соответствии с той Концепцией, которая представлялась главе государства.

Игорь Карпенко:

Во-первых, запрещено финансирование из-за рубежа политических партий. Причем не только зарубежными организациями, но в том числе и через иностранные посольства, диппредставительства, которые находятся на территории нашей страны. Кроме этого, запрещена любая финансовая помощь кандидатам в депутаты, кандидатам в Президенты из-за рубежа. Хотя такая форма, как создание избирательных фондов, у нас эта норма сохранилась. Определенные шаги в этом направлении сделаны. Но я не исключаю того, что после принятия этой Концепции будут предприниматься какие-то другие шаги, которые обеспечат исключительно наше неотъемлемое суверенное право самостоятельно проводить в интересах белорусского народа. Ольга Коршун:

По вашим наблюдениям, как часто в мире сегодня электоральные кампании используют для преследования каких-то своих интересов? Чтобы бросить это зерно раздора в обществе. Это же не только практикуется в нашей стране.

«Структуры гражданского общества как-то очень однобоко воспринимались» Игорь Карпенко:

После развала Советского Союза фактически каждая страна, которая вступила на путь суверенного независимого развития после распада СССР, испытывала на себе в той или иной степени какое-то влияние. Либо это давление, либо это попытки повлиять на результат путем финансирования каких-то организаций, структур гражданского общества. Причем структуры гражданского общества как-то очень однобоко воспринимались. То есть если структуры гражданского общества выступают против ныне действующей, допустим, власти, то это точно структура гражданского общества. В связи с этим мы подкорректировали, даже не подкорректировали, а создали фактически новый закон, который так и называется: «Об основах гражданского общества». И четко определили тоже эти позиции, понятия. Опять же, мы видим сегодня примеры наших и ближайших соседей. Та же Украина в 2004 году. Избрание президента с третьего тура. Хотя никаким законодательством это не было предусмотрено. Определенные гарантии со стороны европейских государств в случае, если там Янукович уйдет. Мы тоже это все наблюдали.