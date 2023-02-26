Оборона по-белорусски. Кого и от чего будут защищать добровольцы из народного ополчения?

В нашей стране выстроена эффективная система обороны. Ее основа – Вооруженные Силы. Именно армия решает наиболее важные задачи по защите государства. Но ситуация сегодня непростая. Не исключено, что придет время, когда на защиту родины придется встать не только по долгу службы, но и по зову сердца. На том же заседании Совбеза рассмотрели законопроект «О народном ополчении».

Но, пожалуй, самый важный посыл, который заложен в новой и был незыблемой константой в старой редакции, – белорусы – мирные люди. И наша политика носит сугубо оборонительный характер. Все сложные вопросы мы предлагаем решать не на поле боя, а за столом переговоров. Как сказал Президент, мы исчерпали лимит на революции и войны. Но при этом не стоить недооценивать наш внутренний и военный потенциал. Если будет реальная угроза, будет и соразмерный ответ. Это должно быть и будет черным по белому прописано в документ.

Документ преобразовали практически на 70 % и ввели новые для нас понятия. К примеру, о биологической безопасности, об электоральном суверенитете.

Новости Беларуси. Концепцию национальной безопасности представили на заседании Совбеза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последний раз концепцию обновляли в 2010-м. Но с тех пор мир изменился, и мы изменились. Сегодня понятие национальной безопасности стало намного шире и объемнее. Если раньше многие из нас думали, что это сфера только военных, то сейчас понимаем, что за стабильностью и спокойствием стоит информационный, экономический, электоральный суверенитет.

О том, что такие формирования должны появиться в Беларуси, впервые заговорили еще летом 2022-го. Явление для нашей страны новое, потому военные эксперты начали активно прорабатывает механизм. В ополчение будут входить добровольцы, которые смогут защитить свой дом. В случае необходимости под ружье встанут около 100-150 тысяч человек. Но подходить к милитари-новации нужно с умом. Бесконтрольная раздача оружия, как это, в принципе, было в Украине, – точно не наш метод. Так кого будут защищать добровольцы, о чем говорит опыт других стран и что показал эксперимент в Климовичском районе, на базе которого и сформирован законопроект?

В деталях разбиралась наш корреспондент Юлия Мычка.

Лобжанский сельский совет. Прошлой осенью он стал настоящим полигоном для испытаний. Апробировали формулу создания народного ополчения. Для эксперимента Климовичский район выбрали неслучайно. В это время здесь проходили учения сил территориальной обороны. Поэтому вся необходимая база для первой отработки была, так сказать, под рукой. К тому же именно маленькие населенные пункты в случае опасности будут нуждаться в допсиле.

Кто попадет в народное ополчение и для чего оно нужно? Рассказал министр обороны Беларуси.

В этом агрогородке живет около 600 человек. Стратегический объект – местная школа, где под одной крышей сразу почта, ФАП, клуб, библиотека и детский сад. Первая тренировка прошла именно в этих стенах. В эксперименте участвовали 22 местных жителя, среди которых работники сельского хозяйства, охотники, учителя и пенсионеры. Все они шагнули в ряды опытного ополчения добровольно, по зову сердца. Оттого военные и удивились такому аншлагу. Ведь планировали набрать в отряд немногим меньше.

Сергей Мышковский, председатель Лобжанского сельского совета:

В основном это люди в возрасте от 30 до 60 лет, которые имею твердую жизненную позицию. Я бы сказал, что им небезразлична судьба своей малой родины, того клочка земли, на котором они проживают, сегодня ведут подсобное личное хозяйство.

Сторож местного колхоза Наталья Ермакович производит впечатление как раз той женщины, что и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и с шумным хозяйством справится одной левой. Когда узнала про народное ополчение, сразу приняла решение попасть в его ряды. Так она стала единственной дамой в экспериментальном отряде.

Наталья Ермакович, жительница деревни Рудня:

Я не сталкивалась никогда с оружием, не была связана. Но поддержать в руках страшно не было. Бояться не надо этого ничего. Просвещали, нам говорили, что надо было так, много чего, конечно, не слышала, не знавшая, мы же мирные жители, не военные. Полезно было, да.

Теория и практика длились три часа. Отдельно остановились на правилах обращения с оружием. Ведь в случае реальной угрозы придется смотреть в прицел. Однако учения прошли без единого выстрела. Те, кому доверят автомат, пройдут тщательную проверку. Ведь пули не прощают ошибок.

Александр Горошкин, военный комиссар Могилевской области:

Понятно, что будет смотреться состояние здоровья человека, он будет иметь возможность для законных оснований получить оружие, научиться владеть этим оружием, если он таковых навыков не имеет. Это оружие будет находиться при человеке. Человек, соответственно, это оружие будет хранить дома и выполнять задачи на территории своего населенного пункта. Может быть, это будет охрана правопорядка, то есть оказание помощи сотрудникам милиции. Может быть, даже охранять какие-то важные объекты инфраструктуры и так далее. То есть это будет помощь войскам территориальной обороны, которые уже в мирное время имеют задачи по охране и обороне, и плюс помощь сотрудникам милиции.

Учитель географии Владимир Новиков здесь родился, здесь, считает, и пригодился. За плечами служба в армии и фамильная история. Его дед приближал победу в Великой Отечественной и не вернулся с фронта. А сегодня без раздумий встанет на защиту Родины и достойный потомок.

Владимир Новиков, учитель Лобжанской школы:

Моя конкретная цель была, чтобы войти в состав этого народного ополчения. Это защита своих родных, близких, людей, которые находятся на территории нашей. Чтобы люди спокойно трудились и работали, дети росли в спокойной обстановке. Вот для меня это было самое главное.

В мире десятки стран, где народное ополчение лежит в основе системы безопасности. В Китае, к примеру, такие формирования и в мирное время помогают в охране общественного порядка, проведении спасательных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Но Беларусь до нынешнего времени в такой силовой поддержке не нуждалась. Ситуация в корне изменилась. Сегодня на западных и южных рубежах напряженка. Нас пытаются всеми силами затянуть в воронку украинского конфликта. НАТО стягивает технику и военных к белорусским рубежам. Пограничники фиксируют провокации со стороны Украины. В такой обстановке мы держим порох сухим и просчитываем все возможные варианты обороны.

Александр Горошкин:

Документ этот родила сама жизнь, потому что ситуация, которая сейчас в мире, которая складывается вокруг нашего государства, говорит о том, что в лихую, тяжелую годину защищать свою страну должна не только армия или люди в погонах, а практически весь народ. Вне зависимости от возраста по большому счету, от пола, потому что народное ополчение будет комплектоваться на добровольной основе.

Наш проект народного ополчения еще на доработке, но уже известно, что добровольцы, вступившие в его ряды, будут размещаться только по месту жительства и продолжать трудиться. Но наниматель в праве отпустить добровольца выполнять свои обязанности по защите родины, сохранив при этом зарплату и рабочее место.

Законопроект еще на дошлифовке. Повышенное внимание к нему вполне обосновано. Перед нами опыт той же Украины. Киев, февраль 2022-го. Прямо на улице, в порядке живой очереди всем желающим раздали 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов. Но такая щедрость до добра не привела. Так что в Беларуси создание народного ополчения пройдет под усиленным контролем со всех сторон.

Андрей Чернобай, военный эксперт Белорусского института стратегических исследований:

Когда была угроза взятия Киева, была вынужденно даже не создать, а сымитировать создание народного ополчения, потому что там раздавалось всем желающим стрелковое оружие без учета фактически, без дальнейшего отслеживания судьбы этого оружия. Оно не понадобилось в защите города, но собрать его теперь невозможно. Конечно, это и усиление преступности, криминалитета самой Украины, возможно, поставки в какие-то другие третьи страны. То есть сейчас они это оружие не соберут.

Новый защитный механизм, считай, запущен. Сформирован, так сказать, понятийный аппарат, учтены соседские ошибки, разработана формула работы добровольческого формирования по-белорусски. Отчасти, законодательная фабула сложена благодаря опыту эксперимента в Климовичском районе. По подсчетам военных, число добровольцев может достичь 150 тысяч. Но все же хотелось бы, чтобы такие механизмы остались только на бумаге. А в реальной жизни их так и не удалось применить.