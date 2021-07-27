Хочу, чтобы встреча была исторической. О чём Александр Лукашенко беседовал с главой Курчатовского института?

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи 27 июля. Именно Курчатовский институт оказывал поддержку нашей стране во время строительства БелАЭС. Белорусы переняли опыт и теперь готовы помогать в реализации аналогичных проектов россиянам. О всех подробностях встречи расскажет Юлия Бешанова.

Гатчина, Ленинградская область. Курчатовский институт создавался как секретная лаборатория для изучения ядерных материалов. Сегодня это один из ведущих мировых научных центров, первая национальная лаборатория России. Колыбель множества открытий: первый в Европе атомный реактор, первая в мире термоядерная бомба, первая в мире промышленная атомная электростанция, первые в СССР двигатели для атомных подводных лодок тоже создавались здесь. «Привёз в мешке». Вот как начиналась встреча Александра Лукашенко и главы Курчатовского института Общие трагические страницы Великой Отечественной войны памятью связали блокадный Ленинград и разрушенную практически до основания Беларусь. Но и это еще не все: вместе мы прошли единый путь к мечте о восстановлении и удивительным свершениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мой любимый город – Ленинград. Я всегда с трепетом к нему относился. Ленинградцы очень сильно нам помогли. Вы знаете, после Великой Отечественной войны все было разрушено. И вот тогда больше всего помогли нам ленинградцы. Измученный, бедный Ленинград не меньше пострадал, чем в целом наша Беларусь. Люди очень похожи, как я потом убедился, очень похожи на белорусов, белорусы – на ленинградцев. И то взаимодействие, особенно научное, – по-моему, и корни восстановления нашей академии лежат там же, в сотрудничестве. Вот поэтому моя встреча как раз имеет эти корни.

Беларусь действительно сохранила свой научный, а в этом случае и атомный потенциал. У нас есть «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси, где исследователи изучают возможности мирного атома.

Александр Лукашенко:

Когда-то – лет, наверное, 15 тому назад, может, больше – я посетил ядерный наш центр в Соснах. Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре. Честно говоря, не знаю сейчас, насколько высок потенциал того, что мы можем там сделать. Именно научный. Кадры, кадры решают все, они всегда решали. Поэтому, если уж искренне говорить, тогда я подумал о вас, о российских ученых (подробнее здесь). Островецкая атомная станция – пример успешного тандема белорусских и российский ученых. Именно «курчатовцы» осуществляли научное руководство, отвечали за безопасность и за реакторную установку. Масштабный совместный проект стал толчком для сотрудничества в области ядерных технологий двух государств.

«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил посла России? Взаимодействие нашей Академии наук и Курчатовского института давно вышло за рамки сотрудничества научных центров. Речь идет о масштабных проектах Союзного государства.