«Являемся совладельцами установок в Европе». Какой совместный проект предложил Беларуси Курчатовский институт?

Гости из Курчатовского института во Дворец Независимости приехали с целым списком предложений к белорусским коллегам. Во-первых, открыть в Беларуси филиал Московского инженерно-физического института – вуза с мировым именем. Там и будут готовить ценные кадры. Еще одна, более глубокая идея – создать общее научное пространство Беларуси и России.

Беларусь и Россия хотят создать общее исследовательское пространство

Тут нужно пояснить: Курчатовский институт как совладелец участвует в глобальных мировых проектах: Большой адронный коллайдер, термоядерный реактор, «прообраз» искусственного Солнца и ускоритель тяжелых ионов.