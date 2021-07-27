«Являемся совладельцами установок в Европе». Какой совместный проект предложил Беларуси Курчатовский институт?

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости из Курчатовского института во Дворец Независимости приехали с целым списком предложений к белорусским коллегам. Во-первых, открыть в Беларуси филиал Московского инженерно-физического института – вуза с мировым именем. Там и будут готовить ценные кадры. Еще одна, более глубокая идея – создать общее научное пространство Беларуси и России.
Беларусь и Россия хотят создать общее исследовательское пространство
Тут нужно пояснить: Курчатовский институт как совладелец участвует в глобальных мировых проектах: Большой адронный коллайдер, термоядерный реактор, «прообраз» искусственного Солнца и ускоритель тяжелых ионов.
Михаил Ковальчук, глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия):
Создать – общее предложение с президентом Академии наук – единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. И тем самым ученые Беларуси получат доступ ко всей инфраструктуре уникальной, которая сегодня разворачивается и в течение ближайших пяти лет она будет лучшая в мире. Получат доступ к этой инфраструктуре – раз. Второе – мы являемся совладельцами этих установок в Европе, вы получаете доступ туда точно так же, через нас. А мы, соответственно, к тому, что есть у вас. И в этом смысле это совершенно новое качество.
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