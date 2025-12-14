После событий 2020-го сделан правильный шаг о закреплении конституционного статуса ВНС – Данилович
Впервые Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году. Затем заседания проходили раз в пять лет. Значительные изменения произошли в 2022 году, когда в результате референдума ВНС получило новый конституционный статус и более широкие полномочия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Один из самых важных аспектов – то, что решения Всебелорусского народного собрания отныне имеют юридическую силу, хотя раньше носили рекомендательный характер. Разобрались со структурой и численным составом. На последнем заседании избрали председателя – им стал Александр Лукашенко. И Президиум. По мнению экспертов, такие изменения помогут сохранить в обществе стабильность и равновесие.
Вячеслав Данилович, делегат ВНС, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В нашей истории было очень много революций, войн, военных конфликтов. Поэтому для нас, как ни для какого другого народа в мире, очень важно и актуально понятие мира и спокойствия – то, что мы имеем на нашей земле.
И после событий 2020 года абсолютно правильный был сделан шаг для того, чтобы закрепить и конституционный статус Всебелорусского народного собрания, которое и обеспечивает, гарантирует нас от этих радикальных потрясений.
С изменением статуса собрания расширилась и повестка, в которой, кроме утверждения программы социально-экономического развития, выборы судей Конституционного и Верховного судов. Вакантно место и в Президиуме. Принять это решение предстоит путем тайного голосования.
Делегаты ВНС – это люди неравнодушные. Марина Ленчевская о предстоящем ВНС.