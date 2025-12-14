После событий 2020-го сделан правильный шаг о закреплении конституционного статуса ВНС – Данилович

Впервые Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году. Затем заседания проходили раз в пять лет. Значительные изменения произошли в 2022 году, когда в результате референдума ВНС получило новый конституционный статус и более широкие полномочия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Один из самых важных аспектов – то, что решения Всебелорусского народного собрания отныне имеют юридическую силу, хотя раньше носили рекомендательный характер. Разобрались со структурой и численным составом. На последнем заседании избрали председателя – им стал Александр Лукашенко. И Президиум. По мнению экспертов, такие изменения помогут сохранить в обществе стабильность и равновесие.