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После событий 2020-го сделан правильный шаг о закреплении конституционного статуса ВНС – Данилович

14 декабря 2025 17:12
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Впервые Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году. Затем заседания проходили раз в пять лет. Значительные изменения произошли в 2022 году, когда в результате референдума ВНС получило новый конституционный статус и более широкие полномочия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Один из самых важных аспектов – то, что решения Всебелорусского народного собрания отныне имеют юридическую силу, хотя раньше носили рекомендательный характер. Разобрались со структурой и численным составом. На последнем заседании избрали председателя – им стал Александр Лукашенко. И Президиум. По мнению экспертов, такие изменения помогут сохранить в обществе стабильность и равновесие. 

После событий 2020-го сделан правильный шаг о закреплении конституционного статуса ВНС – Данилович-2

Вячеслав Данилович, делегат ВНС, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В нашей истории было очень много революций, войн, военных конфликтов. Поэтому для нас, как ни для какого другого народа в мире, очень важно и актуально понятие мира и спокойствия – то, что мы имеем на нашей земле. 

И после событий 2020 года абсолютно правильный был сделан шаг для того, чтобы закрепить и конституционный статус Всебелорусского народного собрания, которое и обеспечивает, гарантирует нас от этих радикальных потрясений.

После событий 2020-го сделан правильный шаг о закреплении конституционного статуса ВНС – Данилович-4

С изменением статуса собрания расширилась и повестка, в которой, кроме утверждения программы социально-экономического развития, выборы судей Конституционного и Верховного судов. Вакантно место и в Президиуме. Принять это решение предстоит путем тайного голосования. 

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# Всебелорусское народное собрание

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