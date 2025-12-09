Мемориал «Кобылево» открыли в Речицком районе после реконструкции

9 декабря памятные мероприятия прошли по всей стране. В Речицком районе – у обновленного мемориала, посвященного трагедии деревни Кобылево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После войны она возродилась под новым названием – Первомайск. О том, что произошло на этих землях в мае 1943-го, сейчас вспоминают с болью. Анна Корольчук пообщалась со свидетелями тех жутких событий.

Когда началась война Лидии Гайдаш было 10 лет. Она хорошо помнит время фашистской оккупации: с желанием мстить врагу ее односельчане шли в партизаны. Чтобы подавить народное сопротивление в январе 1943 года в их деревню Кобылево прибыл немецкий отряд с полицаями. За 2 недели они убили более 40 человек. Напуганные зверствами жители скрылись в лесах. Оккупанты призывали всех вернуться обратно в село, обещали, что убивать не будут. Но слова оказались лживыми. 14 мая в Кобылево вошел отряд СС, чтобы вновь учинить кровавую расправу. Жителей расстреливали посреди деревни либо запирали в домах и сжигали заживо. В огне полыхало 280 дворов.

Лидия Гайдаш:

Моих родственников 12 человек. И спалили деда Солостяна. Баба была у него. Так они же умерли. Они сгорели. Всего от рук карателей погибло более 1100 жителей Кобылево, половина из которых дети. Лидия Владимировна – одна из немногих, кому удалось спастись.

Наталья Сернова, старший научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:

Подробности ужасают. Женщины с грудными младенцами, матери, пожилые женщины падали в ноги извергам и молили о пощаде. Никакие мольбы не действовали, абсолютно никак, и все таки каратели совершили свое дел. Сюда прибыло в тот день коло 300 человек – отряд СС и по большей мере полицаи.

После войны село возродилось, но уже под другим названием – Первомайск. В память об убитых земляках у братской могилы уставили памятник, около которого сегодня открывают полноценный мемориал. Инициатива по реконструкции памятного захоронения принадлежит жителям Речицкого района. На месте трагедии установили гранитный куб с барельефом «Скорбящей матери» и воспоминаниями выживших. Рядом возвели часовню-звонницу и стелу, оборудовали тротуары, парковку и освещение. Работы по обновлению велись более двух лет, в том числе во время республиканского субботника. Общими усилиями белорусы сохраняют память о безвинных жертвах геноцида.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Это наша память о каждом третьем расстрелянном, замученном, уничтоженном на нашей белорусской земле. О тех карательных операциях, в результате которых было уничтожено большое количество мирного населения.