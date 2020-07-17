Делают революцию романтики, а пользуются ею отъявленные мерзавцы. Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азарёнок, СТВ:

Делают революцию романтики, а пользуются ею отъявленные мерзавцы. Мысль эта подтверждалась в истории уже многократно. В тот момент, когда юные перевозбужденные листовками и агитаторами молодые люди сражались на Красной Пресне с жандармами и полицией, их кураторы сидели в Европе и изобретали всё новый и новый планы по захвату власти. И всегда Парвусам и Троцким плевать на искалеченные человеческие жизни. Им нужны жертвы. Это классика революций. Еще Достоевский в «Бесах» все описал.

Нынешние Парвусы и Троцкие не такие талантливые и изобретательные. Но у них есть технологии, которые и не снились предшественникам. Газету «Искра» заменили Telegram-каналы и с циничным задором бросают молодых людей, которые еще даже деньги первые не успели заработать, на дубинки ОМОН.

За участие в последних несанкционированных митингах задержано 452 человека. Почти всем из них от 20 до 30. Есть 17-летние (подробнее здесь). Но такие полезны революционерам только своей бесшабашностью. Для успешного противостояния нужны и профессионалы. Рабочая сила уличного боя. И это всегда преступники.19 человек из всех задержанных ранее привлекались к административным статьям. А 36 имели дело уже с Уголовным кодексом.

Григорий Азарёнок:

Статьи-то какие, посмотрите: разбой, грабеж, педофилия, контрабанда наркотиков. Отдельным списком идут организаторы незаконных массовых мероприятий и те, кто вовлекал в преступную деятельность детей.

Их задача – первые удары. Чтобы милиция ответила. А дальше потасовку не остановить. Таким чужая шейка – копейка.

А те, кто в интернете всё это моделирует, кто командует, куда двигаться, кого бить, куда бежать, кто потом в огромном количестве публикует видео и распространяет на весь мир, эти люди смеются над своими статистами и презирают их. Они не будут замазывать лица на снимках и видео. Им надо, чтобы вас задержали. Вам сидеть от трех до шести, а они о вас забудут через несколько дней, когда для хайпа другой повод появится.