Прямой эфир

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

17 июля 2020 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кованые и деревянные лавочки, места для чтения и фотографий. В Октябрьском районе подвели итоги конкурса скамеек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске-1

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске-3

В нем приняли участие 16 организаций. Каждый конкурсант должен был придумать уникальный эскиз в стиле своей компании.

Так, например, «Зеленстрой» Октябрьского района представил скамейку, украшенную железными листьями – она и была признана лучшей.

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске-6

Детский сад № 352 подготовил лавочку с полкой для буккроссинга. А в скамейку «Ремавтодора» встроена зарядка для телефонов. Работы всех конкурсантов можно увидеть и протестировать в сквере Сеножаны на улице Левкова.

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске-9

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:
Будет общий конкурс, городской уже. Среди районов мы выставим несколько наших скамеек интересных.

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске-12

Очень здорово, что в этом сквере скамейки все разные, каждая имеет свою индивидуальность. Я думаю, каждый находит свое.

# Конкурс # общество # Александр Мацевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В честь строительства школы. Александр Турчин заложил капсулу времени в Столбцах
17 июля 2020 18:33

В честь строительства школы. Александр Турчин заложил капсулу времени в Столбцах

Делают революцию романтики, а пользуются ею отъявленные мерзавцы. Мнение Григория Азарёнка
17 июля 2020 18:31

Делают революцию романтики, а пользуются ею отъявленные мерзавцы. Мнение Григория Азарёнка

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать
17 июля 2020 16:51

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать