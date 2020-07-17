С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

Новости Беларуси. Кованые и деревянные лавочки, места для чтения и фотографий. В Октябрьском районе подвели итоги конкурса скамеек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие 16 организаций. Каждый конкурсант должен был придумать уникальный эскиз в стиле своей компании. Так, например, «Зеленстрой» Октябрьского района представил скамейку, украшенную железными листьями – она и была признана лучшей.

Детский сад № 352 подготовил лавочку с полкой для буккроссинга. А в скамейку «Ремавтодора» встроена зарядка для телефонов. Работы всех конкурсантов можно увидеть и протестировать в сквере Сеножаны на улице Левкова.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Будет общий конкурс, городской уже. Среди районов мы выставим несколько наших скамеек интересных.