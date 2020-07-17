В честь строительства школы. Александр Турчин заложил капсулу времени в Столбцах

Новости Беларуси. Новая школа появится в Столбцах через год. В честь начала ее строительства губернатор области Александр Турчин заложил памятный знак, а также капсулу времени для потомков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новое учреждение будет рассчитано на 720 детей. Здесь создадут условия для всестороннего развития школьников: кроме современных учебных кабинетов и компьютерных классов, в планах – бассейн, три спортивных и гимнастических зала, стадион, площадки для игровых видов спорта, уличные тренажеры.

Кстати, в последний раз учреждение образования в районе открывали почти 40 лет назад. А с каждым годом количество жителей, особенно многодетных семей только растет.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Для облисполкома это приоритет – социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, что позволяет комфортно жить нашим гражданам. Это для нас основа в нашей работе. Для районного центра строительство школы – это очень знаковый и символичный объект, потому что это будущее.