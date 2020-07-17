В честь строительства школы. Александр Турчин заложил капсулу времени в Столбцах

Новости Беларуси. Новая школа появится в Столбцах через год. В честь начала ее строительства губернатор области Александр Турчин заложил памятный знак, а также капсулу времени для потомков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая школа появится в Столбцах через год. В честь начала ее строительства губернатор области Александр Турчин заложил памятный знак, а также капсулу времени для потомков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новое учреждение будет рассчитано на 720 детей. Здесь создадут условия для всестороннего развития школьников: кроме современных учебных кабинетов и компьютерных классов, в планах – бассейн, три спортивных и гимнастических зала, стадион, площадки для игровых видов спорта, уличные тренажеры.
Кстати, в последний раз учреждение образования в районе открывали почти 40 лет назад. А с каждым годом количество жителей, особенно многодетных семей только растет.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для облисполкома это приоритет – социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, что позволяет комфортно жить нашим гражданам. Это для нас основа в нашей работе. Для районного центра строительство школы – это очень знаковый и символичный объект, потому что это будущее.
Кроме того, в 2020 году в Минской области откроют 11 детских дошкольных учреждений. Первые среди них появятся в Колодищах, Марьиной Горке, а также в Мядельском районе, где впервые за долгое время свои двери откроет сельская школа в Занарочи.