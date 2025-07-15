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Минлесхоз: ураган в Беларуси повалил порядка 3100 гектаров леса

15 июля 2025 12:11
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Минлесхоз: ураган в Беларуси повалил порядка 3100 гектаров леса-0

Из-за сильного ветра в Беларуси выпало около 3100 гектаров леса, из них 2500 – в Могилевской области. Об этом заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Андрей Карась в ток-шоу «По существу» телеканала СТВ.

Основная часть древесины – хвойная. К работе по ликвидации последствий, особенно в Могилевской области, привлекаются лесхозы из других регионов. 

Ветер и грозы 9-11 июля вызвали отключения электричества в более чем 1300 населенных пунктах, в МЧС поступило 4500 обращений.

# Андрей Карась # общество

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