Минлесхоз: ураган в Беларуси повалил порядка 3100 гектаров леса

Из-за сильного ветра в Беларуси выпало около 3100 гектаров леса, из них 2500 – в Могилевской области. Об этом заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Андрей Карась в ток-шоу «По существу» телеканала СТВ.

Основная часть древесины – хвойная. К работе по ликвидации последствий, особенно в Могилевской области, привлекаются лесхозы из других регионов.

Ветер и грозы 9-11 июля вызвали отключения электричества в более чем 1300 населенных пунктах, в МЧС поступило 4500 обращений.