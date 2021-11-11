Создают сайты и конструируют роботов. В Червене открыли новый STEM-класс

Новости Беларуси. В Минской области набирают популярность STEM-классы. Обучение в них основано на новейших информационных технологиях. Драйвером этого направления стало развитие робототехники и программирования. Всего в области более 20 таких STEM-центров. Активно открываются новые. Современные технологии дошли и до червенских школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности в материале Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

Алгоритмы, лего-конструирование, программное обеспечение. Для участников нового STEM-класса это не просто слова. Обучение здесь идет на основе новейших информационных технологий. Школьники с детства учатся писать компьютерные программы, создавать сайты и конструировать роботов.