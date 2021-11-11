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Создают сайты и конструируют роботов. В Червене открыли новый STEM-класс

11 ноября 2021 14:16
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Новости Беларуси. В Минской области набирают популярность STEM-классы. Обучение в них основано на новейших информационных технологиях. Драйвером этого направления стало развитие робототехники и программирования. Всего в области более 20 таких STEM-центров. Активно открываются новые. Современные технологии дошли и до червенских школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Подробности в материале Алеси Ивановой.

Создают сайты и конструируют роботов. В Червене открыли новый STEM-класс-1

Алеся Иванова, корреспондент:
Алгоритмы, лего-конструирование, программное обеспечение. Для участников нового STEM-класса это не просто слова. Обучение здесь идет на основе новейших информационных технологий. Школьники с детства учатся писать компьютерные программы, создавать сайты и конструировать роботов.

Создают сайты и конструируют роботов. В Червене открыли новый STEM-класс-4

Направление STEM пришло в Червень совсем недавно. Желающих записаться в ноу-хау-секцию при местном центре творчества было больше сотни. Среди них и второклассник Влад Школьников. С ранних лет мальчик увлекается точными науками. А сейчас познает робототехнику.

Подробности в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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