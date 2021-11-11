«За час можно 5-6 машин просмотреть». Вырос объём поступлений в бюджет от Брестской таможни

Новости Беларуси. Больше чем наполовину вырос объем поступлений в бюджет от Брестской таможни и за 9 месяцев года составил больше 700 миллионов белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транзит грузового транспорта через брестские пункты пропуска вырос на 16 % – больше полумиллиона пересечений в 2021 году.

В связи с непростой ситуацией на границе на польском направлении значительный рост числа грузового транспорта ожидают в пункте пропуска «Козловичи» (крупнейшем в СНГ). Пропускная способность в сутки в обе стороны – порядка двух тысяч грузовых автомобилей.

Чтобы сократить время таможенного контроля, в помощь специалистам техника. Инспекционно-досмотровый комплекс как рентген исследует содержимое. Среднее время сканирования одной машины составляет 2,5 минуты. В 2/3 случаев нарушение транспортировки товаров подтверждается.