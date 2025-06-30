Мы всё можем! Надо идти на новые рынки – Лукашенко назначенцам

Так, Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в ряде регионов. Работа с кадрами, укрепление экономического потенциала через реализацию инвестпроектов и, конечно, эффективный агропромышленный комплекс. Президент обозначил главные приоритеты в деятельности председателей райисполкомов. Напутствуя на работу назначенцев, Александр Лукашенко подчеркнул, что безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно.

Назначен новый помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области. Им стал Александр Ломский. Так же глава государства обновил руководство некоторых белорусских зарубежных дипмиссий. Все дипломаты – люди опытные, не один год проработавшие в МИД. Среди них Евгений Соболевский. Он будет представлять наши интересы в Египте и по совместительству в Алжире и Омане, а также в лиге арабских государств. В Венесуэлу отправляется Дмитрий Деревинский. Дмитрий Красовский назначен послом в Кении, постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Страны, в которые вы направляетесь, разные, но очень важные для нас. И та же Кения, с которой мы установили отношения, но, как я вижу, особого движения нет, но мы там очень нужны. У меня хорошее отношение с Президентом Кении. Я думаю, он еще приедет к нам. Огромная страна. Это не значит, что мы можем поставить только туда сухое молоко, или мясные консервированные продукты, или сгущенное молоко. Там надо помочь им организовать работы. А работы – это, прежде всего, сельхозмашиностроение. И кадры надо научить людей работать, помочь им. Можно типичное хозяйство организовать. Огромная страна – 50 миллионов населения.

Знаю, что, к примеру, Нигерия закупила у нас 2000 тракторов. Это хороший объем, но имейте в виду, 2000 купили, завтра еще купят, если рекомендуют себя хорошо. Ну и надо обслуживать. Это и запчасти, и прочее, и прочее. Мы выходим в эти государства. А говорят, что у нас проблема, мы чего-то не можем. Мы все можем. Надо идти на новые рынки, идти. У нас есть с чем идти. Поэтому надо работать в этом плане. И возьмите тот же Египет, там тоже это надо. Хотя это другая страна, совершенно другая. Это ворота вообще в Африку. Это авторитетная страна для арабского мира. Очень авторитетная. Или Венесуэла. Многое мы хотели там сделать, но что-то получилось, что-то нет. Но надо развиваться. Надо делать. Единственное, что хочу сказать, ребята, вы там не засидитесь, имейте в виду, потому что торговля, товарооборот – это тоже ваш вопрос. Это не то, что раньше беленькие манжетики, воротничок, беленький пошел на прием, что-то послушал, сюда что-то там написал. Первая ваша задача – это товарооборот. Надо двигаться.

В ряде министерств – изменения в списках заместителей. Портфель министра промышленности сегодня получил Андрей Кузнецов. Прежний глава ведомства Александр Ефимов возглавил холдинг «АМКОДОР». Глава администрации «Великого камня» Александр Ярошенко переходит в Постком Союзного государства – он согласован на должность заместителя госсекретаря.