Билборд с фотографией Эмиля Чечко установили на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Билборд в память о польском солдате Эмиле Чечко установлен рядом с белорусско-польской границей в Берестовицком районе. С инициативой выступил польский волонтер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изображение смелого солдата, который рассказал миру правду, будто напоминает полякам и тем, кто едет в Польшу, о том, какие чудовищные вещи происходили на польской границе, сколько беженцев с Ближнего Востока погибли от рук карателей варшавского режима.

Это уже второй билборд, установленный в память об Эмиле Чечко. Первый появился рядом с пунктом пропуска «Брест». Теперь уж точно каждый поляк может задаться вопросом, чиста ли его совесть перед соседями в Беларуси.