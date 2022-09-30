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Билборд с фотографией Эмиля Чечко установили на белорусско-польской границе

30 сентября 2022 13:42
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Новости Беларуси. Билборд в память о польском солдате Эмиле Чечко установлен рядом с белорусско-польской границей в Берестовицком районе. С инициативой выступил польский волонтер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билборд с фотографией Эмиля Чечко установили на белорусско-польской границе-1

Изображение смелого солдата, который рассказал миру правду, будто напоминает полякам и тем, кто едет в Польшу, о том, какие чудовищные вещи происходили на польской границе, сколько беженцев с Ближнего Востока погибли от рук карателей варшавского режима.

Это уже второй билборд, установленный в память об Эмиле Чечко. Первый появился рядом с пунктом пропуска «Брест». Теперь уж точно каждый поляк может задаться вопросом, чиста ли его совесть перед соседями в Беларуси.

# Государственная граница Беларуси # общество # Эмиль Чечко # Фотофакт

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