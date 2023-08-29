«Фантазии их безграничны». В Минской области проведут конкурс на лучшую соломенную композицию

Новости Беларуси. Конкурс на лучшую соломенную композицию проведут в Минской области. Он уже стал доброй традицией для хлеборобов и проходит ежегодно перед праздником «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В эти дни поля украшают яркими арт-объектами. Каждое хозяйство презентует свою творческую задумку. Идеи берут из повседневной жизни, демонстрируя особенности и традиции своего региона. Замки, комбайны, персонажи из мультфильмов и животные – все из соломы. Оценивать творения аграриев будут по нескольким критериям: креативность, название, эстетическое оформление и масштаб.

Галина Дорофейская, председатель Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК:

Ежегодно в нашем районе проводится конкурс на лучшую композицию из соломы. В конкурсе принимают участие сельскохозяйственные организации. Труженики села подходят к созданию соломенных композиций с огромной ответственностью, фантазии их безграничны. В этих скульптурах отражены разные тематики: любовь к Родине, земле, хлебу.