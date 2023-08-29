В 2023 году капремонт проведут в 170 многоквартирных домах Минска

Новости Беларуси. Капитальный ремонт в 2023 году проведут почти в 170 многоквартирных жилых домах столицы. Около 30 % объектов уже почти готовы к сдаче, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На других продолжаются строительно-монтажные работы. Формируется и перечень домов, которых ждет масштабное обновление в 2024 году. Главные критерии для оценки – изношенность инженерных сетей, физическое и техническое состояние строений. Рассматривают также обращения от жителей города.

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Жители обращаются любыми доступными формами: письменные, электронные, устные. Обращения с требованием провести капитальный ремонт либо предложением уделить внимание именно конкретному многоквартирному жилому дому, чтобы включить его в план капитального ремонта на текущий год.

Кроме плановых работ, организации ЖКХ сейчас продолжают готовиться к холодному сезону. Все структуры уже получили паспорта готовности, в том числе «Минсккоммунтеплосеть».

Геннадий Лукашевич, первый заместитель директора – главный инженер предприятия «Минсккоммунтеплосеть»:

Предприятие 22 числа получило паспорт готовности по городу Минску, 23-го – по Минскому району. Проведены необходимые профилактические работы, технические диагностирования, гидравлические испытания, ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных ЦТП и тепловых сетей.